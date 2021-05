Guia das finais dos Estaduais: saiba quem pode ser campeão neste fim de semana

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

A maioria dos campeonatos estaduais do Brasil terá um fim de semana de extrema decisão. Hoje e amanhã, diversos torneios estaduais espalhados pelo país vivem o último capítulo, com a definição dos times campeões da temporada 2021. Até o momento, somente o Distrito Federal, com o Brasiliense, teve um time no lugar mais alto do pódio. Saiba quem são as equipes que brigam pela hegemonia local e o que precisam fazer para conquistarem o troféu de campeão.

Amazonense

No sábado (22/5), às 16h05, na Arena da Amazônia, São Raimundo-AM e Manaus duelam pelo confronto de volta da final do Campeonato Amazonense. No confronto de ida, o alviceleste venceu por 2 x 1 e conquistou a vantagem do empate no segundo jogo da final.

Alagoano

CRB e CSA protagonizam a final do Campeonato Alagoano. A partida que definirá o grande campeão acontece neste sábado, às 16h45. Devido ao placar no primeiro jogo, o empate por 0 x 0, não há vantagem para nenhuma das equipes. Uma nova igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis.



Baiano

Em solo baiano, nada da dupla Bahia e Vitória nas finais do torneio local. Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira são quem brigam pelo taça. No último domingo (16/5), as duas equipes fizeram um duelo equilibrado e empataram por 2 x 2. Com isso, só a vitória interessa aos dois times, pois um novo empate decidirá o campeão nas penalidades. A partida de volta acontece neste domingo (23/5), às 16h.

Capixaba

No Espírito Santo, Rio Branco VN e Real Noroeste vão em busca do título. O empate sem gols na primeira partida da finalíssima deixa o segundo confronto em aberto. Quem vencer, conquista o título. Na persistência do empate, a disputa será nas cobranças de pênaltis. A bola rola no domingo (23/5), às 15h, no estádio Olímpio Perim.



Carioca

No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense escrevem mais um capítulo decisivo entre si. A primeira partida entre os dois melhores times do estado terminou no empate por 1 x 1. Na noite deste sábado (22/5), Fla e Flu voltam ao Maracanã para decretarem quem será o campeão no estado. O jogo começa a valer às 21h05, e a conta é simples: quem vencer leva. Empate levará aos pênaltis.

Cearense

Na Arena Castelão, Fortaleza e Ceará, o maior clássico do estado, decidirá quem leva o troféu de campeão do estado nordestino. A final, que acontece às 17h deste domingo (23/5), será em jogo único. O tricolor está invicto na competição, enquanto o alvinegro perdeu apenas duas partidas no estadual.

Gaúcho

Nos pampas, quem decide é a dupla Grêmio e Internacional. Na primeira partida, no último domingo (16/5), no Beira-Rio, o tricolor levou a melhor sobre o colorado, ao vencer, de virada, por 2 x 1. Para este domingo (23/5), na Arena do Grêmio, a equipe treinada por Tiago Nunes joga pelo empate. Para reverter a situação, o Inter precisa vencer por dois gols para ser campeão no tempo normal, e de um tento para levar a decisão aos pênaltis. A bola rola a partir das 16h.

Goiano

No estado vizinho ao DF, Vila Nova e Grêmio Anápolis brigam pelo título do Campeonato Goiano 2021. Na partida de ida, empate por 1 x 1. Neste domingo (23/5), às 16h, no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Azulão Anapolino e o Tigre precisam da vitória. A igualdade no placar implicará em cobranças de pênaltis.

Maranhense

Sampaio Corrêa e Moto Club se enfrentam na final do campeonato do Maranhão. No primeiro confronto, melhor para o tricolor de aço, que venceu pelo placar mínimo. Com o resultado, o Papão precisa vencer por dois gols de diferença para soltar o grito de campeão no tempo normal. A vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis. A bola rola neste domingo (23/5), no estádio Castelão, a partir das 10h.



Mato-grossense

Voltando para a região centro-oeste, Operário de Várzea Grande e Cuiabá jogam pelo título estadual no Mato Grosso. No primeiro jogo, melhor para o Dourado: vitória por 2 x 1. Assim, a equipe verde-amarela detém a vantagem e pode ser campeã com um empate. Por outro lado, o tricolor várzea-grandense precisa de pelo menos um gol para levar a decisão às penalidades ou de dois tentos para garantir o título. A bola para os dois times a partir das 9h, na Arena Pantanal.

Mineiro

Em Minas Gerais, duas equipes da capital Belo Horizonte estão na disputa pelo troféu. Atlético-MG e América-MG fazem, neste sábado (22/5), às 16h, o segundo e decisivo jogo da final. A primeira partida ficou marcada por um empate sem gols. Portanto, a equipe vencedora será a grande campeã do estado. No estádio Mineirão, a bola rola às 16h30.

Paraense

No Pará, Paysandu e Tuna Luso decidem o torneio local. Na primeira partida, melhor para a equipe cruzmaltina, que superou o Papão por 4 x 2. Para a partida de volta, que acontece no domingo (23/5), o Tuna pode perder por até um gol de diferença. Enquanto isso, o Paysandu precisa vencer por tentos de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Balançando a rede três ou mais vezes garantem o título para o alviceleste. O jogo terá início às 17h.

Paulista

No Paulistão, São Paulo e Palmeiras brigam pela hegemonia no estado. Na última quinta-feira (21/05), o primeiro confronto entre as duas equipes terminou no empate sem gols. Assim, a equipe que vencer o Choque-Rei deste domingo (23/5) colocará mais um troféu do Paulistão em sua galeria. Um novo empate força uma decisão por pênaltis. No Morumbi, a bola rola às 16h.

Pernambucano

Em Pernambuco, um clássico do Recife. Náutico e Sport fazem, neste domingo (23/5), o segundo confronto da final da competição. No primeiro jogo, empate por 1 x 1. Para o confronto de volta, o Timbu e o Leão precisam da vitória para evitar uma decisão por pênaltis. A princípio, a partida está marcada para o estádio dos Aflitos, porém, devido às condições climáticas na capital pernambucana, o jogo pode ser transferido para a Arena Pernambuco. A bola começa a rolar às 16h.

Piauiense

Fluminense-PI e Altos se encontram mais uma vez no campeonato, agora, para decidir quem será o grande campeão. Na partida de ida, melhor para o Altos, que venceu por 2 x 1. O segundo jogo acontece no sábado (22/5), às 16h, na Arena Ytacoatiara. A fim de conseguir o título estadual, o tricolor do Piauí precisa vencer por um gol para levar às penalidades e dois ou mais para ser campeão nos 90 minutos.

Sergipano

Sergipe e Lagarto são os dois finalistas do Campeonato Sergipano 2021. No primeiro jogo, melhor para o Gipão que, dentro de casa, venceu por 3 x 1. Para estragar a festa do título adversário, o Alviverde precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. O confronto de volta acontece no sábado (22/5), às 17h30, no estádio Barretão.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz