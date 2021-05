Times do DF pegam adversários duros nas Séries A1 e A2 do Brasileirão

MN Maíra Nunes

Minas Brasília (verde) e Real Brasília (azul) são os representantes do DF no Brasileirão A1 em 2021 - (crédito: Minas Brasília/RealBrasília/Ascom)

Os três times do Distrito Federal que disputam as duas divisões do Campeonato Brasileiro Feminino entram em campo contra adversários duros neste fim de semana. Pela Série A1, o Minas Brasília tem a difícil missão de encarar o Internacional neste sábado (22/5), às 15h, no estádio Sesc Campestre, no Rio Grande do Sul. Mais árdua ainda é a tarefa do Real Brasília, que visita o líder Corinthians, no domingo, às 20h, no Parque São Jorge, em São Paulo. No mesmo dia, o Cresspom recebe o Atlético Mineiro, às 15h, no Abadião, em jogo válido pelo grupo E da Série A2.

O Minas Brasília ainda não engrenou no terceiro ano seguido que disputa a elite do futebol nacional. Na 14ª posição, com 6 pontos, a equipe busca se reerguer para respirar na fuga do rebaixamento. A equipe, enfim, conquistou a primeira vitória na competição no último dia 12, e foi sobre a Ferroviária, atual campeã da Libertadores. Mas voltou a tropeçar no último compromisso. Vem de derrota por 2 x 0 para o Botafogo, por 2 x 0, adversário direto na briga para não cair.

O elenco mais bem reforçado até o momento do clube não conseguiu render em campo. São três empates e quatro derrotas. O técnico Carlos Bona ainda não poderá contar com a atacante Luiza Farinon, que se recupera de um incômodo no joelho, reflexo de um desgaste no menisco de grau 4 em 5. A solução foi trazer a atacante Luana Spindler da segunda divisão do futebol espanhol. Menos de uma semana após a chegada em Brasília, a jogadora estreou na vitória contra a Ferroviária.

Pressionadas, as Minas de Brasília enfrentam o Internacional, que está do outro lado da tabela. Com 14 pontos, o clube gaúcho soma e figura em 5º lugar, na zona de classificação para as quartas de final. O time comandado por Maurício Salgado vem de empate com o Avaí/Kindermann, por 1 x 1, e conta com um bom elenco, com destaque para o trio ofensivo formado por Mariana Reis, Sashá e Rafa Travalão e as boas atuações da meia Juliana. O confronto terá transmissão da plataforma online e gratuita MyCujoo em parceria com a CBF TV.



Real Brasília na TV aberta



Estreante da primeira divisão, o Real Brasília largou muito bem na temporada. Na 7ª posição, com 12 pontos, está na zona de classificação para as quartas de final, mas terá o atual campeão brasileiro pela frente fora de casa. O Corinthians, que é líder do Brasileirão com 19 pontos, recebe o time candango no domingo, às 20h, em jogo que será transmitido pela Band, na TV aberta. A equipe brasiliense vem de empate com o Flamengo, por 1 x 1, enquanto a paulista chega de vitória suada sobre o Grêmio, por 3 x 2.

Cresspom x Atlético-MG pela A2



O Cresspom se reforçou bem para a terceira participação na Série A2 do Brasileirão feminino. E começou o campeonato com o pé no acelerador. Venceu o Serc, de Mato Grosso do Sul, por 7 x 2, em casa. Mas será na segunda rodada que o time candango medirá forças com o clube que é apontado como principal adversário do Grupo E, o Atlético Mineiro, que também ganhou na estreia, por 4 x 0, do Aliança, de Goiás. A partida entre os dois líderes da chave é neste domingo (21/5), às 15h, no estádio Abadião. E terá transmissão do MyCujoo/CBF TV.