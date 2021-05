O belo horizonte de uma decisão

PG PAULO GALVÃO

Atlético e América apresentam suas armas na decisão, hoje, às 16h30, no Mineirão. O Galo tem a vantagem do empate depois do 0 x 0 na ida.

Pelo lado do Galo, o favoritismo vai além da vantagem de jogar pelo empate e de ter equipe superior tecnicamente.

O time não perde para o rival há 15 jogos. Além disso, não perde para o

Coelho, no Gigante da Pampulha, desde 2005. Para completar, está invicto há 10 partidas na temporada.

O América pode se apegar ao fato de que, neste século, toda vez que decidiu o título mineiro com o Galo, com ambos na Série A do Brasileiro, ficou com o título. Foi assim em 2001 na edição de 2016.

Há também um fato relevante quando se trata de decisão no Mineirão: toda vez que decidiu lá desde 2000, levantou a taça. Foi assim na Copa Sul-Minas de 2000, quando bateu o Cruzeiro, e nos dois títulos estaduais sobre o Galo.

O Atlético deve ir com força máxima . Savarino formará trio de ataque com Keno e Hulk. No América, uma das dúvidas é o atacante Adermir, que entrou bem na primeira partida. A outra é João Paulo, que sente dores na panturrilha.