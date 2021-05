Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Taça Rio

Um empate contra o Botafogo, hoje, às 15h05, em São Januário, dará o título ao Vasco na decisão contra o Botafogo. O time cruzmaltino venceu na ida por 1 x 0.

» Basquete

Flamengo e São Paulo iniciam hoje, às 16h, no Maracanãzinho, a decisão do NBB. O clube carioca busca o hepta e o São Paulo sonha com o título inédito.

» SELEÇÃO

Tite convocou o zagueiro Felipe do Atlético de Madrid para o lugar de Lucas Veríssimo, lesionado para duelos com Equador e Paraguai pelas Eliminatórias.

» Brasileirão eminino

O Minas Brasília enfrenta o Inter, hoje, às 15h, em Porto Alegre, pela nona rodada da Série A1. O time colorado ocupa o 15º lugar e o time do DF é o antepenútlimo.