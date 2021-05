MERCADO DA BOLA

CB Correio Braziliense

O Grêmio oficializou, ontem, a repatriação do atacante Douglas Costa. O jogador foi emprestado pela Juventus. O contrato vale até junho de 2022, quando encerra o vínculo dele com a equipe italiana. Depois disso, ele deve assinar acordo até o fim de 2023 com a equipe gaúcha. O Bayern também concordou em cedê-lo. A cessão ao clube alemão vai até o fim de junho. Enquanto isso, o Corinthians negocia com um novo técnico. O uruguaio Diego Aguirre é o favorito para assumir o time.