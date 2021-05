Confira o placar e a programação esportiva deste domingo (23/5)

CB Correio Braziliense

Competições de sábado (22/5)



Taça Rio (Final)

Vasco 0 (3) x (0) 1 Botafogo

Campeonato Carioca (Final)

Flamengo x Fluminense

Campeonato Mineiro (Final)

Atlético-MG 0 x 0 América-MG

Campeonato Espanhol

Huesca 0 x 0 Valencia

Valladolid 1 x 2 Atlético de Madrid

Real Madrid 2 x 1 Villarreal

Elche 2 x 0 Athletic Bilbao

Celta 2 x 3 Betis

Osasuna 0 x 1 Real Sociedad

Eibar 0 x 1 Barcelona

Campeonato Italiano

Cagliari 0 x 1 Genoa

Crotone 0 x 0 Fiorentina

Sampdoria 3 x 0 Parma

Campeonato Alemão

Stuttgart 0 x 2 Arminia Bielefeld

Werder Bremen 2 x 4 Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt 3 x 1 Freiburg

Union Berlin 2 x 1 RB Leipzig

Wolfsburg 2 x 3 Mainz

Colônia 1 x 0 Schalke 04

Bayern de Munique 5 x 2 Augsburg

Hoffenheim 2 x 1 Hertha Berlin

Borussia Dortmund 3 x 1 Bayer Leverkusen

Campeonato Alagoano (Final)

CRB x CSA

Campeonato Amazonense (Final)

Manaus x São Raimundo-AM

Campeonato Brasileiro Feminino

Avaí/Kindermann 3 x 2 Botafogo

São Paulo 7 x 1 Napoli-SC

Internacional 0 x 0 Minas Brasília

Grêmio 1 x 1 Flamengo

Santos 2 x 0 São José-SP

Ferroviária x Cruzeiro

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

Vitória 0 x 1 Fortaleza

Náutico 0 x 3 Botafogo-PB

Cefama 0 x 2 Tiradentes-PI

Oratório 0 x 3 Real Ariquemes

Paraíso 1 x 4 JC

SERC 2 x 5 Juventude Esportiva

São Raimundo-RR x Iranduba

Campeonato Brasileiro Sub-17

Internacional 2 x 0 Santos

Corinthians 1 x 2 Fortaleza

Atlético-MG x Chapecoense

Campeonato Paulista Série A3

Bandeirante-SP x Comercial-SP

Desportivo Brasil x Capivariano

Primavera-SP x Nacional-SP

Rio Preto x Batatais

Barretos x Votuporanguense

Marília x Noroeste

Olímpia-SP x Linense

São José-SP x Penapolense



Campeonato Piauiense (Final)

Altos 3 x 0 Fluminense-PI

Campeonato Potiguar

Palmeira 3 x 4 Potiguar de Mossoró

Campeonato Roraimense

São Raimundo-RR x Náutico-RR

Atlético Roraima x GAS

Campeonato Sergipano (Final)

Lagarto x Sergipe

Copa do Brasil Sub-20

Atlético-MG x Coritiba

Palmeiras x Avaí

Internacional x Vasco

COMPETIÇÕES DESTE DOMINGO



Campeonato Paulista (Final)

16h00 - São Paulo x Palmeiras

Campeonato Gaúcho (Final)

16h00 - Grêmio x Internacional

Campeonato Inglês

12h00 - Arsenal x Brighton

12h00 - Fulham x Newcastle

12h00 - Aston Villa x Chelsea

12h00 - Leeds United x West Bromwich

12h00 - Leicester x Tottenham

12h00 - Liverpool x Crystal Palace

12h00 - Manchester City x Everton

12h00 - Sheffield United x Burnley

12h00 - West Ham x Southampton

12h00 - Wolverhampton x Manchester United

Campeonato Espanhol

13h30 - Granada x Getafe

16h00 - Sevilla x Alavés

Campeonato Italiano

10h00 - Internazionale x Udinese

15h45 - Atalanta x Milan

15h45 - Bologna x Juventus

15h45 - Napoli x Hellas Verona

15h45 - Sassuolo x Lazio

15h45 - Spezia x Roma

15h45 - Torino x Benevento

Campeonato Francês

16h00 - Angers x Lille

16h00 - Brest x Paris Saint-Germain

16h00 - Lens x Monaco

16h00 - Lyon x Nice

16h00 - Metz x Olympique de Marselha

16h00 - Nantes x Montpellier

16h00 - Reims x Bordeaux

16h00 - Rennes x Nîmes

16h00 - Saint-Étienne x Dijon

16h00 - Strasbourg x Lorient

Campeonato Baiano (Final)

16h00 - Bahia de Feira x Atlético-BA

Campeonato Brasileiro Feminino

19h00 - Palmeiras x Bahia

20h00 - Corinthians x Real Brasília

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

10h00 - Esmac x Assermurb

15h00 - UDA x Ceará

15h00 - Bragantino x Sport

15h00 - Criciúma x Fluminense

15h00 - Vila Nova-ES x Atlético-GO

15h00 - Cresspom x Atlético-MG

15h00 - América-MG x Brasil de Farroupilha

15h00 - Chapecoense x Ponte Preta

Campeonato Brasileiro Sub-17

20h00 - América-MG x Ceará

15h00 - Rio Branco VN x Real Noroeste

Campeonato Catarinense (Final)

16h00 - Avaí x Chapecoense

Campeonato Cearense (Final)

17h00 - Fortaleza x Ceará

Campeonato Goiano (Final)

16h00 - Vila Nova x Grêmio Anápolis

Campeonato Maranhense (Final)

10h00 - Moto Club x Sampaio Corrêa

Campeonato Mato-Grossense (Final)

09h00 - Cuiabá x Operário VG

Campeonato Paraense (Final)

17h00 - Paysandu x Tuna Luso

Campeonato Paraibano

16h00 - Campinense x Treze

19h30 - Sousa x Nacional de Patos

19h30 - Perilima x São Paulo Crystal

19h30 - Botafogo-PB x Atlético-PB

Campeonato Pernambucano (Final)

16h00 - Náutico x Sport

Campeonato Potiguar

15h00 - Globo FC x Santa Cruz de Natal

16h00 - ABC x América-RN

Campeonato Sul-Mato-Grossense

15h00 - Operário-MS x Dourados

15h00 - Aquidauanense x Comercial-MS

15h00 - Costa Rica-MS x União ABC

Copa do Brasil Sub-20

10h30 - Botafogo x Floresta

NA TV

8h - Mundial de Rali: Etapa de Portugal: Dia 3 - WRC; FOX Sports

9h15 - Ciclismo: Giro D'Itália - Etapa 15 - Grado até Gorizia - ESPN 2

9h30 - Vôlei: Brasil x Venezuela - Amistoso (Masculino); Globo e SporTV

9h45 - Campeonato Italiano: Internazionale x Udinese; SporTV

10h30 - Copa do Brasil Sub-20: Botafogo x Floresta - Quartas de Final: SporTV 3

12h - Campeonato Inglês: Liverpool x Crystal Palace; ESPN Brasil

12h - Campeonato Inglês: Manchester City x Everton; FOX Sports

12h - Campeonato Inglês: Leicester x Tottenham; ESPN

12h - Campeonato Inglês: Arsenal x Brighton; ESPN 2

14h - WNBA: New York Liberty x Chicago Sky; ESPN

14h - Golfe: PGA Championship - Rodada Final; ESPN 2

15h30 - Automobilismo: Nascar Cup Series - Circuito das Américas (Austin); FOX Sports

16h - Automobilismo: Copa Truck - Etapa de Goiânia (Primeira etapa); SporTV 3

16h - Campeonato Gaúcho: Grêmio x Internacional (final); SporTV 3

16h - Campeonato Paulista: São Paulo x Palmeiras (final); Globo, SporTV e pay per view

16h30 - NBA: Los Angeles Lakers x Phoenix Suns (Playoffs); ESPN

20h - Surfe: WSL: Rottnest Island (AUS) - Dia 9; ESPN 2

20h - Beisebol: MLB - Chicago Cubs x St. Louis Cardinals; FOX Sports

20h - NBA: Atlanta Hawks x New York Knicks (Playoffs); ESPN