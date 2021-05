As armas teens do Choque-Rei

VP VICTOR PARRINI*

Dois jogos recentes são simbólicos no processo de formação e valorização nas categorias de base dos finalistas do Campeonato Paulista. No duelo de ida contra o River Plate pela semifinal da Libertadores, em Buenos Aires, o Palmeiras venceu o adversário argentino por 3 x 0 usando um meio de campo formado por jovens talentos diplomados na Academia de Futebol: Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula.

Na última quinta-feira, o São Paulo terminou o primeiro duelo da decisão do Estadual, no Allianz Parque, com quatro crias de Cotia no setor de criação — Luan, Liziero, Igor Gomes e Gabriel Sara. Há dois anos, eles formavam o cérebro do time sub-20. Além de dinheiro em curto, os “moleques” bons de bola podem ser estratégicos na decisão de hoje, às 16h, no Morumbi. Quem vencer leva a taça. Empate leva o duelo para os pênaltis.

Vizinhos de Centro de Treinamento, São Paulo e Palmeiras são celeiros de talentos. Contam com jovens, porém, promissores jogadores. Mas pensando além desta decisão, que pode dar o bi ao Palmeiras, o que não acontece desde a dobradinha de 1993 e 1994, ou tirar o São Paulo da fila doméstica de 16 anos, quais são os frutos que as sementes tricolores e alviverdes podem render dentro de campo e aos cofres dos dois clubes?

Pelo tricolor, Liziero, Luan, Igor Gomes e Gabriel Sara são as joias que fazem os olhos da diretoria e dos torcedores brilharem. Profissionalmente, os quatro ainda não soltaram o grito de campeão. Afinal, o São Paulo amarga jejum de título desde a conquista inédita da Copa Sul-Americana de 2012. Porém, hoje, no Morumbi, os quatro terão a chance de conquistar o primeiro título como profissionais.

Aos 23 anos, Liziero é titular no time de Hernán Crespo. Na atual cotação, o tricolor poderia embolsar até R$ 15 milhões em uma eventual negociação. O volante Luan, de 22 anos, é mais um jovem com futebol e cifras atraentes. O valor de mercado dele é R$ 22 milhões. No São Paulo desde 2014, Igor Gomes é considerado o diamante do elenco tricolor. O camisa 26 pode render até R$ 55 milhões ao clube. Gabriel Sara fecha a lista. O jovem de 21 anos se destacou na temporada passada. Hoje, o meia sairia do tricolor por cerca de R$ 42 milhões.

No lado alviverde do clássico, nomes como Wesley, Patrick de Paula, Danilo e Gabriel Menino caíram nas graças do torcedor. Apesar da pouca idade, os garotos colecionam títulos de “gente grande”. Na temporada passada, o Palmeiras levou o Paulistão, a Copa do Brasil e a Libertadores.

Mais velho da jovem turma palmeirense, Wesley, de 22 anos, vem mostrando qualidade com a camisa alviverde. O atacante está avaliado em cerca de R$ 15 milhões. Um dos destaques da equipe em 2020, Patrick de Paula, autor do gol do título paulista nos pênaltis em 2020, mostrou que tem talento e pode ajudar ainda mais financeiramente. O jogador de 21 anos é cotado em R$ 45 milhões.

Volante de 20 anos, Danilo é mais um da valiosa safra alviverde. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o jovem tem valor de mercado em torno de R$ 52 milhões. Convocado pelo técnico da Seleção Brasileira, Gabriel Menino é mais uma joia palmeirense. Aos 20, o meia é cercado de expectativas. Uma futura negociação renderia R$ 91 milhões à conta corrente do clube palestrino.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

R$ 33,5 milhões



Prêmio do campeão paulista. Para ganhar algo semelhante, Palmeiras e São Paulo teriam de chegar ao menos à semifinal da Libertadores, quando receberiam R$ 40 milhões, ou à semifinal da Copa do Brasil