O dia da redenção de Rafinha ou Rodinei

MP Marcos Paulo Lima



A decisão do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Internacional, hoje, às 16h, na Arena, em Porto Alegre, pode virar um banquete para dois laterais direitos. Rafinha e Rodinei têm mais do que a posição e a possibilidade de conquistarem o título estadual em comum. Ambos foram desprezados por um dos clubes mais ricos e badalados do país — o Flamengo. Hoje, um deles pode acrescentar taça no currículo longe do Ninho do Urubu.

Ex-Olympiacos, Rafinha queria retornar ao Flamengo. Esperou um mês por isso. Teria facilitado a negociação. Porém, parte da diretoria vetou a contratação em nome do respeito ao orçamento do clube. O lateral acertou com o Grêmio e começa a assumir o papel de jogador decisivo. Em 10 jogos, contabiliza três assistências.

O setor de Rafinha ficará mais forte a partir da estreia sem data prevista do atacante Douglas Costa. Anunciado oficialmente na sexta-feira, o jogador foi parceiro justamente de Rafinha no Bayern de Munique. Eram reservas, respectivamente, de Lahm e Robben no clube alemão, ou seja, há entrosamento entre a dupla.

Do outro lado, Rodinei é o lateral-direito com mais assistências no país nesta temporada. O empréstimo do Flamengo ao Internacional expira no meio do ano. Ele ainda não sabe se vai ou fica. Enquanto isso, ele cumpre bem seu papel com a camisa colorada. Acumula sete passes decisivos e dois gols na temporada 2021.

Há três meses, a temporada de Rodinei terminava de forma triste. Expulso na penúltima rodada do Brasileirão contra o Flamengo, no Maracanã, virou vilão de um lance polêmico que ajudou a decidir o título nacional. Um torcedor do clube chegou a pagar R$ 1 milhão de multa ao time carioca para o Inter tê-lo em campo.

Para o jogo de hoje, o time de Tiago Nunes ainda tem como dúvida a presença do volante Thiago Santos, que ficou fora do jogo de ida por conta de um desconforto muscular. Se ele não estiver à disposição, a tendência é de que o técnico aposte na presença deLucas Silvanovamente no meio-campo.

Para ser campeão, o Inter terá de quebrar uma sequência de sete anos sem vencer o rival na Arena. Como o gol marcado fora de casa não é critério de desempate, qualquer resultado positivo a favor do Inter por um gol de diferença levará a disputa para os pênaltis. Vitória por dois ou mais gols dará o título no tempo normal do clássico.