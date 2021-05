Em alta na elite, Real Brasília encara o favorito Corinthians

MN Maíra Nunes

Estreante da primeira divisão, o Real Brasília largou muito bem na Série A1. Começou a rodada na zona de classificação para as quartas de final, mas terá o atual campeão brasileiro pela frente fora de casa. O Corinthians, que é líder do Brasileirão com 19 pontos, recebe o time candango, hoje, às 20h. A partida será transmitida pela Band, na tevê aberta.

A equipe brasiliense vem de empate com o Flamengo, por 1 x 1. A paulista chega com vitória difícil sobre o Grêmio, por 3 x 2.

Ontem, na abertura da nona rodada, o Minas Brasília empatou por 0 x 0 com Inter, em Porto Alegre, mas segue no Z-4.

Pela Série A2, o Cresspom receberá o Atllético-MG, hoje, às 15h, no Abadião, em Ceilândia. O time candango começou a terceira participação no torneio com triunfo na semana passada.

Na estreia, venceu o Serc, de Mato Grosso do Sul, por 7 x 2, em casa. Mas será na segunda rodada que o time candango medirá forças com o clube que é apontado como principal adversário do Grupo E. O Galo também ganhou na estreia, por 4 x 0, do Aliança, de Goiás. A partida entre os dois líderes da chave terá transmissão do MyCujoo/CBF TV.