Bicampeão, Atlético chega ao 46º título

JV JOÃO VITOR MARQUES

Belo Horizonte — Maior pontuação, melhor ataque, defesa menos vazada e... campeão!

Não teve gol nos 180 minutos da final do Campeonato Mineiro, mas o Atlético comemorou ao soar do apito final, no Mineirão. Ontem, a equipe alvinegra empatou por 0 x 0 com o América — mesmo placar do jogo de ida da decisão, no Independência — e conquistou o título estadual pela 46ª vez, a segunda consecutiva.

É a segunda vez neste século que a final do Mineiro não tem gols. Em 2014, as duas partidas também terminaram 0 x 0 e o Cruzeiro levou a taça por ter melhor campanha na fase classificacatória.

A história se repetiu em 2021. O Atlético tinha a vantagem de jogar por dois empates. Motivo: fez melhor campanha na primeira fase do Estadual. O time liderou a etapa classificatória do campeonato com 27 pontos — cinco a mais que o América.

A equipe alvinegra foi superior na maior parte do primeiro tempo, mas parou em duas grandes defesas do goleiro Matheus Cavichioli. Na etapa complementar, o artilheiro do Estadual, Rodolfo, chutou um pênalti no travessão. Depois disso, poucas foram as chances claras. Nos acréscimos, o América pediu outra penalidade, não assinalada pela arbitragem.

O Atlético volta a campo na terça-feira, a partir das 21h30, pela última rodada do Grupo H da Libertadores. No Mineirão, a equipe precisa vencer o Deportivo La Guaira da Venezuela para assegurar a primeira colocação geral da competição sem depender de combinações de resultados.

No próximo domingo, os rivais mineiros estreiam na Série A do Campeonato Brasileiro. Às 11h, a bola rola para o duelo entre Atlético e Fortaleza, novamente no Mineirão. Mais tarde, a partir das 16h, o América visitará o Athletico-PR, em Curitiba.

“Pra mim, é muito gratificante ter passado mais de 16 anos fora do meu país, voltar e depois de quatro meses estar comemorando um título. Que seja o primeiro de vários”

Hulk, atacante do Atlético-MG