Confira o pôster do campeão paulista de 2021: São Paulo

O 23 de maio de 2021 já está marcado na história são-paulina como o fim do jejum mais recente do clube. Com a vitória sobre o Palmeiras por 2 a 0, no Morumbi, o São Paulo se sagrou campeão paulista e saiu da fila, como os torcedores costumam dizer. O último troféu havia sido levantado em 2012, na Copa Sul-Americana. Em relação ao Estadual, o jejum perdurava desde 2005. Então, tricolor curta muito a conquista e guarde o pôster do campeão.