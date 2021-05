Argentino faz história e leva o invicto Fortaleza ao topo

CB Correio Braziliense



O técnico Hernán Crespo não foi o único técnico argentino a conquistar título estadual no fim de semana. Recém-chegado ao Fortaleza, o compatriota dele, Juan Pablo Vojvoda, segurou o empate por 0 x 0, ontem, na Arena Castelão, e brindou o clube com o título invicto do Estadual. A campanha do 44º título teve seis vitória e três empates. Vojvoda é o primeiro gringo a conquistar o título em solo cearense.

A conquista é a primeira do currículo do hermano. Antes de assumir o Fortaleza na vaga de Enderson Moreira, ele havia trabalhado no Unión La Calera, do Chile. Levou o time ao vice no campeonato nacional e garantiu a vaga do time para a Libertadores 2021. Teve passagens anteriores também por Defensa y Justicia, Talleres e Huracán, todos da Argentina. Mas em nenhuma ocasião havia levantado o troféu.

Superado na decisão por causa da melhor campanha do arquirrival, o Vozão, comandado pelo técnico Guto Ferreira, amarga mais um vice na temporada. Antes, perdera a decisão da Copa do Nordeste para o Bahia.

Líder do Grupo C na Sul-Americana, o Ceará está a caminho da etapa de mata-mata da competição continental, uma das prioridades do clube na temporada.