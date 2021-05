Estado de alerta

VP VICTOR PARRINI*

Das 18 edições do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos, seis foram conquistadas por campeões estaduais: Cruzeiro (2003), Flamengo (2009, 2019 e 2020), Fluminense (2012) e Corinthians (2017). Dos 20 clubes da Série A deste ano, com início no sábado, sete são campeões domésticos em 2021: Atlético-MG, Cuiabá, Flamengo, Grêmio, Fortaleza, São Paulo. Athletico-PR e Chapecoense ainda disputam o torneio. A seguir, o Correio faz um balanço do desempenho dos times nas competições locais e tenta fazer uma projeção para o toneio nacional. Tricampeão carioca, o Flamengo, por exemplo, quer o tri brasileiro.



América-MG

O Coelho foi segundo na etapa de classificação do Mineiro, eliminou o Cruzeiro nas semifinais e terminou com o vice. Recém-chegado à Série A, o América pensa, inicialmente, em livrar-se do rebaixamento.

Athletico-PR

O Campeonato Paranaense segue em disputa. O Furacão está nas quartas de final e ainda briga pelo título. A equipe de Curitiba se consolida cada vez mais no cenário nacional. Para este ano, pelo plantel e adversários, a meta deverá ser um G-6.

Atlético-MG

O alvinegro fez a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Mineiro e avançou sem problemas na semifinal. Certamente, pelo investimento em reforços, o Galo inicia o Brasileiro em busca das primeiras posições.

Atlético-GO

Representando o estado de Goiás, o Atlético-GO não conseguiu chegar à final local. O Dragão foi eliminado pelo Grêmio Anápolis, que conquistou o título do torneio. Nesta temporada, o objetivo da equipe de Goiânia não deve mudar. Comandado pelo técnico interino Eduardo Souza, o time brigará para manter-se na primeira divisão.

Bahia

Maior campeão do estado, o Bahia ficou de fora da final deste ano. A equipe caiu nas semifinais contra o xará, Bahia de Feira. A meta do tricolor para 2021 é desempenhar melhor do que no Brasileirão passado, quando brigou para não cair e terminou na 14ª colocação.

Bragantino

Sensação do futebol paulista, o Bragantino fez o que pôde no estadual, avançou às quartas, mas por ali ficou. Para a Série A 2021, o Massa Bruta quer algo além do 10º lugar conquistado na temporada passada.

Fortaleza

Campeão cearense de 2021, o Fortaleza está embalado. O tricolor quer desempenhar bem no Brasileirão e evitar o fantasma do rebaixamento.

Ceará

Vice-campeão estadual, o Ceará agora, volta seus olhares para Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O objetivo é não passar sufoco e manter distância do Z-4.

Chapecoense

Retornando à elite do futebol nacional, a Chapecoense ainda está na disputa do Campeonato Catarinense. O Verdão do Oeste briga com o Avaí pela hegemonia local. Em reestruturação, a equipe da Região Sul entra no Brasileirão com o objetivo concreto de evitar mais um rebaixamento.

Corinthians

O Timão parou nas semifinais do Paulistão. Em um ano de corte de gastos e sem a contratação de novos jogadores, o novo treinador, Sylvinho, terá de encontrar um caminho para o Corinthians que, inicialmente, é um time de meio de tabela.

Cuiabá

Recém-chegado à Série A do Brasileiro, o Cuiabá fez o seu papel em Mato Grosso e garantiu o decacampeonato estadual. Com jogadores experientes, o treinador Alberto Valentim tem recursos para surpreender nacionalmente e conseguir vaga para a disputa da Sul-Americana 2022.

Flamengo

No Rio de Janeiro, o rubro-negro justificou o favoritismo e levantou a taça mais uma vez. Atual bicampeão brasileiro, o time da Gávea brigará, mais uma vez, pelo topo do Brasil.

Fluminense

Vice-campeão carioca, o Fluminense quer surpreender. Pelo baixo investimento, comparado a outras equipes, o grande objetivo traçado pelo técnico Roger Machado deve ser uma vaga à Copa Libertadores da América.

Grêmio

No Rio Grande do Sul, o Imortal levou a melhor mais uma vez e conquistou o tetracampeonato. A aposta no jovem treinador Tiago Nunes é um trunfo. O tricolor inicia o campeonato com status de um dos favoritos ao título.

Internacional

O Internacional bateu na trave do título do Gauchão mais uma vez. No entanto, o colorado vira a chave e projeta sua trajetória no Brasileiro. Com Miguel Ángel Ramírez no comando do time, a expectativa é brigar pelas primeiras posições.

Juventude

No estadual, o time da serra gaúcha foi semifinalista. Mais um recém-chegado à Série A, a briga do esquadrão jaconero será para manter-se na elite do país.

Palmeiras

Quase eliminado na primeira fase do Paulistão, o Palmeiras ficou com o segundo lugar do campeonato. Contudo, os objetivos na temporada vão além do cenário local. Atual campeão da América, o alviverde é um dos favoritos para levar o Brasileiro.

São Paulo

Campeão Paulista, o tricolor saiu de uma fila que durava 16 anos sem saber o que é levantar a taça mais importante do estado. O técnico Hernán Crespo elevou o patamar do time, que chega como um dos postulantes ao título brasileiro.

Santos

Sem brilho algum na temporada até aqui, o Peixe quase foi rebaixado para a segunda divisão do Paulista e não se classificou às quartas de final. Meio de tabela e, no máximo, uma vaga para a pré-Libertadores, é a realidade da equipe praiana.

Sport

Mais um representante do Nordeste, o Leão da Ilha do Retiro foi finalista do Campeonato Pernambucano, mas perdeu o título para o Naútico. Para o Brasileirão 2021, a meta do rubro-negro é a distância da zona da degola.