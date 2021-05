Flu faz jogo do ano contra River Plate

CB Correio Braziliense

Depois de passar por uma semana negativa, com o primeiro revés na Libertadores e a perda do Carioca para o Flamengo, o Fluminense não tem tempo para lamentar. Hoje, às 19h15, faz o jogo do ano diante do River Plate, na Argentina. O time tricolor tem de vencer para garantir vaga no mata-mata continental sem depender de outros resultados.

O Fluminense vinha em uma sequência invicta na temporada e precisava de apenas um empate contra o Junior Barranquilla na semana passada para confirmar a vaga às oitavas da Libertadores. No entanto, foi derrotado em casa, depois viu o rival Flamengo levantar mais uma taça do Estadual e, agora, se vê na obrigação de ganhar do poderoso River Plate, em Buenos Aires.

Na última rodada da fase de grupos, River Plate, Fluminense e Junior Barranquilla disputam duas vagas ao mata-mata. O time argentino lidera o Grupo D, com nove pontos, e precisa de um empate. A equipe carioca tem de vencer em Buenos Aires. Caso contrário, terá de torcer por tropeço dos colombianos, que enfrentam o eliminado Santa Fe.

O técnico Roger Machado não exime de culpa pelos insucessos recentes e reconhece que a equipe tem de melhorar.

“E eu não gosto de dar desculpas, porque não faz parte do meu perfil. Eu gosto de assumir a minha responsabilidade e buscar alternativas. A partir de agora, é buscar alternativas para que retomemos esse equilíbrio. Vamos avaliar. Ver o que podemos acertar, ajustar, e seguir para a Libertadores”, resumiu o treinador, insatisfeito, principalmente, com o desempenho dos comandados no primeiro tempo das partidas, etapa em que costuma levar gols.

“Precisamos buscar alternativas. Estamos com uma dificuldade, sobretudo no início dos jogos, dos jogadores que tem entrado em campo, de conseguir pressionar com os quatro jogadores da frente”, comentou.

O River Plate deve ter a volta de 13 jogadores que cumpriram o período de isolamento e não apresentaram sequelas nos últimos exames. Dos 15 que estavam afastados, apenas dois, o zagueiro Díaz e o goleiro reserva Bologna, ainda não estão aptos a retornar aos gramados.