Flamengo e Real Brasília assinaram convênio de cooperação. O time do DF passa a ser responsável pela captação de atletas da base, no Centro-Oeste, para encaminhamento ao parceiro rubro-negro. O Real Brasília poderá, inclusive, usar a marca do Flamengo em eventos caça-talentos. O acordo também prevê percentuais financeiros em eventuais vendas de jogadores descobertos.