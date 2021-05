Como os times do DF projetam a próxima temporada do NBB

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Enquanto Flamengo e São Paulo duelam na decisão em melhor de cinco jogos do Novo Basquete Brasil (NBB) - a série da grande final está em 2 x 0 para o rubro-negro carioca -, os representantes do Distrito Federal na liga nacional de basquete juntam os cacos de suas participações projetando a próxima temporada.

Na edição de 2020/21, o Distrito Federal contou com dois representantes no NBB. O Basquete Brasília e o Cerrado Basquete levaram à quadra o que o quadradinho tinha de melhor no cenário. No entanto, foi insuficiente. Os dois times lutaram, mas ficaram na primeira fase. Os times estão parados, mas o Correio apurou as projeções para 2021/2022.

Estreante no NBB, o Cerrado Basquete terminou a temporada na 14ª colocação, com 37 pontos. O técnico Bruno Cézar Lopes não conseguiu extrair todo o potencial da equipe. Com sete vitórias e 23 derrotas, a campanha do verdão se resume ao aproveitamento de apenas 23,3%. Em casa, o time do DF conseguiu quatro vitórias e perdeu 11 partidas. Longe da capital, a campanha é de três triunfos e 12 tropeços.

Apesar dos números, o diretor e um dos fundadores do Cerrado Basquete, Felipe Bretas, avalia a temporada como excelente para o time. “Conseguimos alcançar o NBB em quatro anos de existência do nosso clube. Uma trajetória inédita no cenário do basquetebol brasileiro”, ressalta. Na busca por expandir a atuação da equipe, Bretas informou o início do trabalho com a base em todas as categorias, do sub-12 ao sub 22.

O diretor da equipe informou, porém, que o planejamento vai além da participação no NBB. O Cerrado atua em núcleos de formação social, escola de formação, categorias de base e equipe profissional masculina e feminina. Com a filiação à Liga de Basquete Feminino, na temporada 2021/2022, o Cerrado representará o Centro-Oeste na competição nacional.

Questionado sobre a manutenção do elenco que disputou o NBB, Felipe Bretas disse que todos os contratos serão cumpridos até o fim. Acerca de reforços, o diretor considera que a fase de planejamento não permite adiantar sobre a chegada de novos nomes.

Basquete Brasília

Diferentemente do Cerrado, o Brasília Basquete está habituado a disputar a elite do basquete nacional. Contudo, a experiência bastou para a equipe. Os comandados de Ricardo Oliveira amargaram a última colocação na tabela da fase de classificação.

Em 30 partidas, foram cinco vitórias e 25 derrotas. Durante a disputa, o time conseguiu 35 pontos, 16,7% de aproveitamento. A campanha em casa se resume a três vitórias e 12 derrotas. Longe de seus domínios, o desempenho cai para duas vitórias e 13 derrotas.

O Basquete Brasília está liberada desde o fim da competição. O time ainda não se movimenta no mercado. Sobre eventuais baixas no elenco, a assessoria da equipe da capital federal respondeu que, como a maioria dos contratos no basquete são de uma temporada, grande parte dos atletas ficam livres no mercado após o fim do calendário vigente.

A reportagem do Correio procurou a diretoria do clube a respeito das expectativas, planos e novidades para a próxima temporada, porém, não obteve resposta.



*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima