Confira o placar e a lista de transmissões dos jogos de futebol desta quarta-feira (26/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Javier Mamani/AFP)

Confira o placar e a programação esportiva desta quarta-feira (26/5). Aqui, você confere ainda os resultados de terça-feira (25/5), a agenda de jogos e onde assistir as partidas na televisão.

Competições desta terça-feira (25/5)

Libertadores

19h15 - River Plate 1 x 3 Fluminense

19h15 - Santa Fé 0 x 0 Junior Barranquilla

21h30 - São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal

21h30 - Atlético-MG 4 x 0 La Guaira

21h30 - Cerro Porteño 1 x 0 América de Cali

21h30 - Racing 3 x 0 Rentistas

Copa Sul-Americana

19h15 - Newell's Old Boys 1 x 1 Atlético-GO

19h15 - Palestino 1 x 2 Libertad

21h30 - Tolima 1 x 2 Bragantino

21h30 - Emelec 1 x 4 Talleres

Campeonato Brasileiro sub-17

19h - São Paulo 0 x 1 Flamengo

21h30 - Corinthians 1 x 1 Vasco

Campeonato Paulista Série A3

15h00 - Batatais 0 x 2 Barretos

15h00 - Linense 0 x 1 Marília

15h00 - Penapolense 2 x 2 Desportivo Brasil

15h00 - Votuporanguense 3 x 1 Primavera

15h00 - Capivariano 2 x 0 Olímpia

15h00 - Comercial 0 x 2 São José

15h00 - Noroeste 3 x 0 Rio Preto

15h00 - Nacional 4 x 1 Bandeirante

Campeonato Roraimense

16h - Náutico-RR 4 x 1 Rio Negro

18h - São Raimundo 3 x 0 Atlético Roraima

Competições de quarta-feira (26/5)

Taça Libertadores

19h00 - Olimpia x Deportivo Táchira

19h00 - Internacional x Always Ready

21h00 - Boca Juniors x The Strongest

21h00 - Barcelona de Guayaquil x Santos

23h00 - Nacional-URU x Argentinos Juniors

23h00 - Universidad Católica x Atlético Nacional

Copa Sul-Americana

19h15 - Independiente x Guabirá

19h15 - Bahia x Montevideo City Torque

21h30 - Corinthians x River Plate-PAR

21h30 - Rosario Central x 12 de Octubre

21h30 - Huachipato x San Lorenzo

21h30 - Sport Huancayo x Peñarol

Campeonato Brasileiro - Série D

15h00 - Santana x GAS

16h00 - Tocantinópolis x Picos

16h00 - Real Ariquemes x Brasiliense

16h00 - Aquidauanense x Rio Branco-ES

Liga Europa (Final)

16h00 - Villarreal x Manchester United

Campeonato Brasileiro Feminino

15h00 - Minas Brasília x Avaí/Kindermann

15h00 - Botafogo x Internacional

15h00 - Napoli-SC x Ferroviária

15h00 - São José-SP x Palmeiras

17h00 - Cruzeiro x São Paulo

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

17h00 - Mixto-MT x Aliança-GO

Campeonato Catarinense (Final)

16h00 - Chapecoense x Avaí

Na TV

Quarta-feira

9h - Tênis: ATP de Belgrado - segunda rodada; ESPN

9h30 - Ciclismo: Giro D'Itália (etapa 17); ESPN2

13h - Vôlei: Liga das Nações (Feminino) - Brasil x República Dominicana; SPORTV

16h - Liga Europa: Villarreal x Manchester United (final); FOX SPORTS

16h - Vôlei: Liga das Nações (Feminino) - Estados Unidos x Canadá; SPORTV

19h - Copa Libertadores da América: Internacional x Always Ready; CONMEBOL TV

19h - Copa Libertadores da América: Olimpia x Deportivo Táchira; FOX SPORTS

19h15 - Copa Sul-Americana: Bahia x Montevideo City Torque; CONMEBOL TV

20h - NBA: Philadelphia 76ers x Washington Wizards; SPORTV2

20h30 - Beisebol: MLB - Los Angeles Dodgers x Houston Astros; ESPN2

20h30 - NBA: Atlanta Hawks x New York Knicks; ESPN

21h - Copa Libertadores da América: Barcelona/EQU x Santos; FOX SPORTS

21h - Copa Libertadores da América: Boca Juniors x The Strongest; CONMEBOL TV

21h30 - Copa Sul-Americana: Corinthians x River Plate/PAR; CONMEBOL TV

21h30 - Copa Sul-Americana: Huancayo x Peñarol; CONMEBOL TV

21h30 - Copa Sul-Americana: Rosário Central x 12 de Octubre; CONMEBOL TV