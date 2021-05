Conheça o Real Ariquemes, adversário do Brasiliense na Pré-Série D

DQ Danilo Queiroz VP VICTOR PARRINI*

Campeão candango invicto, o Brasiliense iniciou a preparação para a Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro passo do Jacaré rumo ao tão sonhado acesso à terceira divisão nacional será na fase preliminar da competição, quando encara, em partidas de ida e volta, o Real Ariquemes, de Rondônia.

Pouco conhecida, a equipe da Região Norte quer surpreender os candangos e garantir a vaga no Grupo A5. Por enquanto, os sete integrantes da chave são: Gama, Aparecidense, Goianésia, Jaraguá, Nova Mutum, Porto Velho e União Rondonópolis.

Finalista do Campeonato Rondoniense, o Real Ariquemes quer dificultar a vida do Brasiliense na fase preliminar. No estadual, o Furacão do Vale do Jamari soma sete vitórias, com 12 gols marcados. O artilheiro do esquadrão nortista é o atacante Raí, que balançou as redes em três oportunidades.

A defesa é um dos pilares da equipe comandada pelo treinador Odilon Júnior. Debaixo das traves, o goleiro Evandrizio tem sido sinônimo de segurança para os torcedores ariquemenses. No Campeonato Rondoniense, o sistema defensivo sofreu apenas um gol, diante do Guaporé, no jogo de ida da semifinal do torneio. O lance culminou na única derrota do time até o momento.

O Real Ariquemes volta a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro após ter ficado sem divisão na temporada passada. A melhor campanha da história do clube na competição nacional foi em 2019, quando alcançou a segunda fase. À época, o time de Rondônia terminou na segunda colocação do grupo, mas caiu diante do Manaus.

A primeira partida entre Real Ariquemes e Brasiliense será a mais de 2.300km da capital federal. O campo de jogo é o estádio Valerião. A bola rola para as duas equipes a partir das 16h desta quarta-feira. O confronto é importante para as duas equipes, pois, a partir dela, uma garantirá a vantagem no confronto. O segundo e decisivo embate está marcado para 30 de maio, às 16h, no estádio Serejão, em Taguatinga.

Brasiliense terá desfalques

O primeiro passo da caminhada do Brasiliense na Série D do Brasileirão terá como percalço os desarmos. O técnico Vilson Tadei não terá cinco nomes para a partida inicial contra o Real Ariquemes. Um deles, inclusive, é o maior destaque do time amarelo na temporada. Artilheiro do Campeonato Candango com 11 gols marcados, Zé Love nem sequer viajou com os companheiros para Rondônia.

Além do Artilheiro do Amor, o Jacaré também não poderá contar com os serviços dos meio-campistas Maicon Assis e Carlos Eduardo, do atacante Tobinha e do zagueiro Preto Costa. Ao todo, o Brasiliense viajou com 19 atletas para Rondônia. Na tarde desta terça-feira, o time amarelo fez o único treino no estado da partida. Nele, Tadei fez os últimos ajustes para a estreia.

Apesar das ausências, o volante Milton Júnior acredita que o Brasiliense pode voltar para casa com um bom resultado. "A torcida pode esperar um bom desempenho da equipe. O nosso elenco é muito qualificado e acredito que vamos colher muitos frutos ainda. Com muita fé, trabalho e humildade, tentaremos mais um título esse ano. Esse é o pensamento do elenco e comissão técnica", garantiu.

Os jogadores que não viajaram para a primeira partida na Série D do Brasileirão, mas que possuem condições de jogo, não ficaram sem compromissos no Distrito Federal. Nesta terça-feira (25/5), o Brasiliense realizou um amistoso diante do Legião com a presença dos não-relacionados. A partida terminou com vitória amarela, por 1 x 0. O gol foi do atacante Romarinho.

PRÉ-SÉRIE D - Real Ariquemes/RO x Brasiliense

Estádio Gentil Valério - Quarta-feira (26/), 16h

Transmissão: MyCujoo/CBFTV

