Aos tricolores, o primeiro lugar

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Juan Mabromata/AFP)

Crucificado por boa parte da torcida do Fluminense pelo vice no Carioca contra o Flamengo, Nenê justificou, ontem, a presença no time titular. Aos 39 anos, o meia quebrou jejum de 18 anos sem marcar na Libertadores, comandou a vitória tricolor ao marcar o segundo gol na vitória por 3 x 1 sobre o River Plate e garantiu o tricolor em primeiro nas oitavas de final. O time carioca só não eliminou os argentinos porque o Junior Barranquilla ficou no 0 x 0 com o Independiente Santa Fe.

Nenê acumulava nove jogos sem balançar a rede no torneio. A última havia sido na campanha do vice do Santos, em 2003. Foi dele o gol da vitória contra o Independiente Medellín na semifinal. No ano passado, disputou três jogos pelo São Paulo e não desencantou. A abstinência acabou com direito a inversão de papéis com o centroavante Fred.

O camisa 9 deu assistência para Nenê com um lançamento por cima da defesa do River no lance do segundo gol. Ele também serviu Caio Paulista, autor do primeiro. Yago Felipe selou a vitória depois de receber passe do uruguaio Abel Hernández.

Fred falou sobre o dia em que mais serviu do que foi servido. “Não adianta dar o passe se o Caio não fosse tão feliz na finalização, o Nenê... Vitória muito grande e merecida. A gente veio para vencer a partida”.

O técnico Roger Machado também elogiou a equipe. “Não é qualquer equipe que ganha do River no Monumental”, exaltou. Verdade: os anfitirões não perdiam por dois gols, em casa, pela Libertadores desde 1991, quando o Boca Juniors impôs 2 x 0.



Inter joga por um pontinho

O Internacional tem um confronto importante, hoje, às 19h, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Brigando pela classificação e liderança, recebe o Always Ready, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Líder do Grupo B com nove pontos, o Inter precisa de apenas um empate para garantir a classificação. O objetivo, porém, é vencer para terminar no primeiro lugar e com a melhor campanha possível. O adversário boliviano está em terceiro com seis pontos, mesmo número do quarto colocado Olimpia, do Paraguai.

O Deportivo Táchira, da Venezuela, completa a chave em segundo lugar com nove pontos, mas perde no saldo de gols para o time brasileiro (7 x 1). No primeiro jogo, fora de casa, o Inter perdeu por 2 x 0. Os dois primeiros avançam na competição, enquanto o terceiro colocado entra nas oitavas da sul-americana

Depois de perder o título estadual para o Grêmio, o técnico Miguel Ángel Ramírez foi bastante questionado. O presidente Alessandro Barcellos, porém, segurou a pressão e confirmou a manutenção do técnico para um projeto de reconstrução, passando inclusive pelas dificuldades financeiras do clube. O dirigente explicou os obstáculos para contratar grandes nomes, por isso, blindou o elenco falando em trabalho à médio e longo prazos.

Ramírez deve fazer alterações. Ele conta com o retorno de Taison no meio-campo, mas não terá Yuri Alberto no ataque, pois cumprirá suspensão, por ter sido expulso no jogo passado.



São Paulo vence, aumenta moral, mas avança em segundo

Navegando em céu de brigadeiro desde a conquista do Campeonato Paulista e o fim do jejum de nove anos sem títulos, o São Paulo teve nova atuação convincente na Libertadores. Ontem, o tricolor recebeu o Sporting Cristal, no Morumbi, e, mesmo com o time reserva, os donos da casa não tiveram dificuldades para vencer, por 3 x 0. O triunfo, porém, não foi suficiente para garantir a liderança do grupo. A ponta ficou com o Racing.

Independentemente da posição, a vaga para as oitavas de final estava garantida desde a última rodada. A tranquilidade fez o São Paulo entrar em campo em uma rotação diferente. Os nomes menos utilizados, porém, estavam a fim de mostrar serviço. Rojas chegou a colocar bola na trave. O gol do primeiro tempo nasceu em cobrança de escanteio. Bruno Alves aproveitou.

A etapa final aumentou a fome de gols tricolor. O zagueiro Diego perdeu chances com bola na trave. Na sequência, parou em grande defesa de Alejandro Duarte. Em fim de contrato, Rojas resolveu mostrar o potencial. O camisa sete recebeu lançamento, puxou contra-ataque e chutou com categoria no ângulo. Um golaço. Coube a Vitor Bueno fechar o placar. Após receber passe de Galeado, o atacante, sem marcação, bateu com calma no cantinho.

Ao fim do jogo, o placar de 3 x 0 demonstrou a superioridade do time alternativo tricolor. Durante os 90 minutos, foram 16 chutes - nove no gol - contra apenas três do Sporting Cristal. Os paraguaio nem sequer acertaram o alvo. Apesar da segunda colocação, o resultado foi suficiente para aumentar o leque de opções de Hernan Crespo no elenco e, principalmente, a moral do São Paulo, agora rumo ao mata-mata da Libertadores.

Sob pressão, Santos tenta milagre contra o Barcelona

O Santos tem duas missões hoje para obter vaga às oitavas de final da Libertadores: Vencer o Barcelona de Guayaquil, no Equador, às 21h, pela última rodada da fase de grupos, e torcer para que o The Strongest não seja derrotado pelo Boca Juniors, em La Bombonera, Buenos Aires.

Somente com esta combinação de resultados, o time da Vila Belmiro, vice-campeão na temporada passada, estará na fase de mata-mata da principal competição sul-americana. O Santos tem seis pontos no Grupo C, assim como o The Strongest, contra sete do Boca. O Barcelona, com 10, já está classificado.

A equipe do técnico Fernando Diniz foi para o Equador sem seu principal jogador, o atacante Marinho, que está recuperado de uma lesão na coxa esquerda, mas sem condições físicas para atuar na partida. Alison e Jean Mota também estão fora do jogo. Ambos cumprirão suspensão.

No primeiro duelo, os equatorianos venceram por 2 x 0. Hoje, não poderão contar com Mario Pineida e o meia uruguaio Bruno Piñatares, suspensos por causa do acúmulo de cartões amarelos.

Eliminado na primeira fase do Paulistão, o Santos teve uma semana de preparação para a partida. O Barcelona jogou com um time misto pelo Equatoriano, frente ao Olmedo e assim mesmo venceu por 4 x 0, assumindo o segundo lugar na liga nacional.



Galo encerra a fase de grupos na cabeça

crédito: Yuri Edmundo/AFP

Belo Horizonte — Dominante, o Atlético não teve dificuldades para manter a boa fase e golear o Deportivo La Guaira, ontem, no Mineirão. Com gols de Savarino, Marrony, Keno e Nathan, o time alvinegro venceu por 4 x 0 na sexta e última rodada do Grupo H da Copa Libertadores da América. Os gols da noite de gala alvinegra foram Savarino, Hulk, um dos artilheiros da competição com seis gols, ao lado de Gabriel Barbosa (Flamengo) e de Miguel Borja (Junior Barranquilla), Nathan e Marrone.

A vitória fez o Atlético chegar aos 16 pontos e garantir a liderança geral da fase de grupos do torneio continental. O desempenho permite ao time decidir em casa todos os duelos mata-mata até uma eventual semifinal. A finalíssima será no estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai, em 20 de novembro.

O segundo classificado do Grupo H é o Cerro Porteño-PAR, que venceu o América de Cáli-COL por 1 x 0, ontem, em Assunção. Os paraguaios somaram 10 pontos. Em seguida, aparecem os colombianos (quatro), que vão disputar a Copa Sul-Americana.

Com o fim da fase de grupos, a Libertadores é pausada para a disputa da Copa América na Argentina. O próximo compromisso do Atlético é a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza. O jogo está marcado para domingo, às 11h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Já o Deportivo La Guaira-VEN terá um período maior de descanso e treinamentos. A equipe volta a campo no fim de semana dos dias 5 e 6 de junho, diante do Aragua-VEN, fora de casa, pelo Campeonato Venezuelano.

O calendário da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) prevê o sorteio das oitavas de final para 2 de junho, mas a data está sujeita a alterações. O evento será na sede da entidade, em Luque, no Paraguai, e definirá o chaveamento até a final.

Líder do grupo, o Atlético vai enfrentar um dos segundos colocados e tem o direito de ser mandante no jogo decisivo. As oitavas de final estão marcadas para as semanas dos dias 14 (ida) e 21 (volta) de julho.