Paradinhas

» Flamengo

A Justiça do Rio descartou as acusações contra três das 11 pessoas denunciadas pelo MP no incêndio do Ninho do Urubu, que matou 10 atletas e feriu três, em fevereiro de 2019.



» Vasco

O Vasco conseguiu, ontem, uma liminar no TST, em Brasília, que suspende a reintegração de 186 funcionários dispensados em março pelo clube para reduzir em 35% a sua folha salarial.



» Bahia

Improvável, mas ainda assim a vaga única do Grupo B da Copa Sul-Americana poderá ficar com o Bahia. O clube brasileiro terá confronto direto diante do Montevideo City hoje, às 19h15, pela sexta e última rodada.



» SELEÇÃO

Tite convocou o lateral-direitto Emerson, do Betis, da Espanha, para o lugar do contundido Daniel Alves. Revelado pelo Atlético-MG, ele estava na lista da Seleção Olímpica.



» GRÊMIO

Maior contratação do Grêmio no ano, Douglas Costa vestiu a camisa tricolor, ontem, na Arena, e chorou em imagens divulgadas pela TV Grêmio. A estreia dele ainda não tem data.



» ATLÉTICO-GO

A eliminação do time goiano da Sul-Americana, ontem, contra o Newell’s Old Boys, no empate por 1 x 1, teve denúncia de injúria racial. Marlon Freitas teria sido chamado de “negro” por Sforza no jogo, em Rosário.