Sylvinho assume pilhado e verá Corinthians da tribuna

CB Correio Braziliense

(crédito: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians)

O Corinthians se despede da Sul-Americana, hoje, às 21h30, contra o River Plate, do Paraguai, na Neo Química Arena. Apesar de não ter chances de classificação no Grupo E, os jogadores entrarão em campo motivados, afinal, o novo técnico, Sylvinho, estará nas tribunas. Como ele chegou somente ontem, quem ficará no banco de reservas será o analista de desempenho Fernando Lázaro, que já havia comandado o time contra o Sport Huancayo-PER, na última quinta-feira.

Sylvinho chegou de Portugal pela manhã, desembarcou no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), e foi direto para o CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. Na coletiva, falou sobre seu estilo "pilhado" de trabalhar. Disse também saber que não contará com reforços e que o objetivo inicial é de recuperar jogadores, tanto os mais experientes quanto os jovens. “Estou pronto para essa massa que é o Corinthians”.

O novo treinador assinou contrato até o fim de 2022 e chega com o auxiliar Doriva. Completam a comissão técnica o analista Fernando Lázaro e o preparador físico Flávio de Oliveira. Os dois últimos já estavam trabalhando no Corinthians.

Plano C depois das recusas de Renato Gaúcho e de Diego Aguirre, o novo comandante do Timão disse sim rapidamente.

“Não precisei consultar ninguém. Vim porque era hora. Tenho monitorado o clube há tempo. Foram três minutos de boa conversa com o presidente (Duílio Monteiro Alves). Trago, além da experiência como técnico do Lyon, a construção de uma Copa do Mundo e Inter de Milão (foi auxiliar técnico do Tite no Mundial de 2018 e auxiliar de Roberto Mancini no clube italiano). Nessa casa tive a oportunidade de trabalhar com o Tite e o Mano, dois grandes treinadores. Trago tempo, conteúdo e isso me deixa satisfeito”, afirmou.