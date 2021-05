Gigantes podem se opor nas oitavas

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Mais temida do que nunca, a fase de oitavas de final da Libertadores está praticamente desenhada. Ontem, o andamento da sexta rodada definiu a situação de grupos com pendências, inclusive, envolvendo brasileiros. No Beira-Rio, o Internacional empatou, por 0 x 0, com o Always Ready e avançou no primeiro lugar da chave B. Com a derrota para o Barcelona, por 3 x 1, o Santos foi o único tupiniquim a cair precocemente. Agora, o Peixe terá que se contentar com a Copa Sul-Americana.

O sorteio do mata-mata, marcado para 2 de junho, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, tem tudo para dar calafrios em qualquer um dos classificados. Dos 15 clubes com vaga garantida nas oitavas, 11 conquistaram a principal taça do continente. O número pode chegar a 12 — as partidas do G rupo F, em que três times lutaram pelo segundo lugar, não haviam terminado até o fechamento desta edição. No chaveamento, as bolinhas irão opor os primeiros colocados contra os segundos de cada chave.

Para piorar o prognóstico, vários pesos pesados avançaram na segunda colocação dos grupos. Estão nessa situação os gigantes Boca Juniors, River Plate, Olimpia e São Paulo. Atual campeão da Sul-Americana, o Defensa y Justicia também cairá no pote 2. Qualquer um desses times pode enfrentar, por exemplo, brasileiros com liderança garantida: Atlético-MG, Palmeiras — que recebe o Universitário, às 19h, no Allianz Parque —, Internacional e Fluminense. O Flamengo precisa de um empate, às 21h, no Maracanã, contra o Vélez Sarsfield para confirmar a liderança do Grupo e ficar no pote 1.

Líder geral da fase de grupos, o Galo garantiu o direito de definir o mata-mata como mandante até às semifinais, caso chegue em tal etapa. "É uma pequena vantagem que você tem, de trazer o segundo jogo para casa. Para isso, fizemos uma primeira etapa muito boa", analisou o técnico Cuca.



Sorteio

Pote 1

Palmeiras

Internacional

Barcelona-EQU

Fluminense

Racing

Argentinos Juniors

Flamengo ou Vélez Sarsfield

Atlético-MG

Pote 2

Defensa y Justicia

Olímpia-PAR

Boca Juniors

São Paulo

River Plate

U. Católica, Atl. Nacional ou Nacional

Flamengo ou Velez Sarsfiel

Cerro Porteño