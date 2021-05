CB Correio Braziliense

A seleção brasileira feminina segue invicta na Liga das Nações. Ontem, o time de José Roberto Guimarães bateu a República Dominicana por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/13 e 25/17. Na estreia, as brasileiras venceram o Canadá, de virada, por 3 sets a 1. A oposta brasiliense Tandara, a ponteira Fernanda Garay e a central Carol Gattaz tiveram grande destaque no jogo. As duas primeiras foram as maiores pontuadoras. Carol Gattaz começou a partida como titular e marcou 10 pontos.