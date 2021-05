Minas flerta com rebaixamento

MN Maíra Nunes

Ao Minas Brasília, só interessava a vitória contra o Avaí/Kindermann, pela 10ª rodada do Brasileirão A1, ontem, no Estádio Abadião, em Ceilândia.

Antes dos 20 minutos de jogo, porém, o time candango perdia com um gol contra e amargava um desfalque importante: Katielle, um dos destaques do elenco, saiu de campo lesionada.

As donas da casa ainda empataram, de pênalti, mas deixaram o gramado com a quinta derrota na competição, desta vez, por 3 x 2, ficando muito próximas do rebaixamento, com 7 pontos, na 14ª posição.

O Avaí/Kindermann chegou à vitória com os gols de Carol, Laryh e Tuane, se sobrepondo ao Minas Brasília, que diminuíu o prejuízo com Karla Alves e Manu.

O time de Caçador, em Santa Catarina, chegou a 14 pontos, roubando provisoriamente a última vaga do G-8, ocupada pelo Real Brasília, que ainda jogará nesta rodada contra o Grêmio, hoje, no Defelê, Vila Planalto. O jogo terá transmissão da CBF TV em parceria com a MyCujoo, grátis na internet.

Em 2020, o último time a cair para a Série A2 foi o Iranduba-AM. Terminou em 13º lugar, com 11 pontos. Uma posição acima, o Minas Brasília salvou-se com 14. Mas, em 2019, os mesmos 14 pontos não evitaram a queda do Vitória, que ficou atrás da Ponte Preta no saldo de gols. Restando cinco rodadas para o fim da primeira fase, o clube da capital federal tem apenas metade dessa pontuação.