Confira o placar e a lista de transmissões dos jogos de futebol desta sexta-feira (28/5)

CB Correio Braziliense

(crédito: Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Confira o placar e a programação esportiva desta sexta-feira (28/5). Aqui, você confere ainda os resultados de quinta-feira (27/5), a agenda de jogos e onde assistir as partidas na televisão.

Competições de quinta-feira (27/5)

Taça Libertadores

Palmeiras 6 x 0 Universitario

Defensa y Justicia 1 x 1 Independiente del Valle

Flamengo 0 x 0 Vélez Sarsfield

LDU 5 x 2 Unión La Calera

Copa Sul-Americana

Jorge Wilstermann 1 x 0 Ceará

Arsenal de Sarandí 3 x 1 Bolívar

Athletico-PR 4 x 0 Aucas

Lanús 0 x 0 Aragua

Melgar 0 x 0 Metropolitanos

La Equidad 0 x 0 Grêmio

Campeonato Brasileiro Feminino

Real Brasília 0 x 0 Grêmio

Bahia 0 x 2 Santos

Flamengo 0 x 3 Corinthians

Campeonato Paraibano

Treze 0 (3) x (5) 0 São Paulo Crystal

Campeonato Paulista Série A2

Água Santa 2 x 2 Rio Claro

Oeste 1 (3) x (5) 1 São Bernardo

Campeonato Potiguar

Potiguar de Mossoró 1 x 2 América-RN

ABC 2 x 0 Assu

Palmeira 0 x 2 Santa Cruz de Natal

Campeonato Rondoniense

União Cacoalense 2 (6) x (5) 1 Porto Velho

Competições de sexta-feira (28/5)

Campeonato Brasileiro Série B

16h00 - Brasil de Pelotas x Londrina

19h00 - Guarani x Vitória

21h30 - Náutico x CSA

21h30 - Vila Nova x Botafogo

Amistosos de seleções

15h45 - Itália x San Marino

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

15h00 - Santos Dumont-SE x UDA

Campeonato Brasileiro sub-17

15h00 - Ceará x Palmeiras

15h00 - Athletico-PR x Chapecoense

Campeonato Paraibano

20h30 - Campinense x Atlético-PB

Campeonato Paulista Série A3

15h00 - Nacional-SP x Noroeste

15h00 - Primavera-SP x Barretos

16h00 - Linense x São José-SP

20h00 - Marília x Votuporanguense

Campeonato Potiguar

15h00 - Globo FC x Força e Luz

Na TV

8h - MotoGP: treino livre do GP da Itália; FOX SPORTS

9h - Tênis: ATP de Belgrado - semifinais; ESPN

13h - Vôlei: Liga das Nações (Masculino) - Estados Unidos x Canadá; SPORTV2

13h30 - Basquete: Pré-Olímpico 3 x 3 - Brasil x Mongólia; SPORTV3

16h - Vôlei: Liga das Nações (Masculino) - Brasil x Argentina; SPORTV2

17h - Golfe: Schwab Challenge (segunda rodada); ESPN2

19h - Campeonato Brasileiro Série B: Guarani x Vitória; SPORTV e PAY PER VIEW

20h - Basquete: Pré-Olímpico 3 x 3 - Brasil x Polônia - SPORTV3

21h - Beqisebol: MLB - San Diego Padres x Houston Astros; ESPN2

21h30 - Campeonato Brasileiro Série B: Náutico x CSA; SPORTV e PAY PER VIEW

21h30 - Campeonato Brasileiro Série B: Vila Nova x Botafogo; PAY PER VIEW

21h30 - NBA: Brooklyn Nets x Boston Celtics; SPORTV2

21h30 - NASCAR Truck Series: etapa de Charlotte; FOX SPORTS

22h30 - NBA: Los Angeles Clippers x Dallas Mavericks; ESPN