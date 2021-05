Mata-mata terá 11 campeões

CB Correio Braziliense

(crédito: Andre Penner/AFP)

Os times brasileiros encerraram, ontem, a participação na fase de grupos da Libertadores. Classificado e com a liderança garantida no grupo A, o Palmeiras realizou jogo protocolar contra o Universitário, no Allianz Parque. Em ritmo de treino, o alviverde goleou, por 6 x 0. No Maracanã, o Flamengo confirmou o primeiro lugar na chave G ao empatar no confronto direto com o Vélez Sarsfield, por 0 x 0. O mata-mata terá maioria de Brasil e Argentina.

Com time misto visando à estreia na Série A do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, o Palmeiras marcou com Viña, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Willian e Rony (duas vezes) e confirmou o segundo lugar geral, atrás do Atlético-MG. Apesar das poucas emoções do jogo e do futebol burocrático apresentado durante os 90 minutos, o empate com os argentinos foi suficiente para o Fla garantir a liderança. O rubro-negro teve a quinta campanha no geral.

Predominado por Brasil e Argentina — com seis representantes cada —, o chaveamento do mata-mata da Libertadores será sorteado em 2 de junho, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Equador, Chile e Paraguai serão os outros países representados. A etapa reunirá um número recorde de 11 campeões continentais. Os outros três chegaram, no mínimo, em alguma decisão. Ao todo, são 26 conquistas.

As bolinhas do sorteio devem reservar diversos clássicos e o mata-mata mais duro da história da Libertadores. Segundos colocados em suas chaves, os campeões Olímpia, São Paulo, Boca Juniors e River Plate, além do Defensa y Justicia, atual detentor da Sul-Americana, estão no pote 2 e podem enfrentar, por exemplo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Flamengo e Atlético-MG, membros do pote 1. (DQ)