Flamengo varre o São Paulo e leva o hepta

CB Correio Braziliense

(crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

A temporada 2020-2021 do Novo Basquete Brasil (NBB) terminou, ontem, e coroou o melhor time do início ao fim da competição. O Flamengo superou o São Paulo por 93 x 85, no Maracanãzinho, fechou a série em 3 x 0 e faturou o título. É o sétimo troféu conquistado pelo clube rubro-negro, maior vencedor da competição.

A conquista consagra o trabalho de Gustavo de Conti. O treinador alcançou o terceiro troféu consecutivo no NBB, sendo o segundo pelo Flamengo. O primeiro foi pelo Paulistano. O título também fecha uma temporada perfeita. Invicto há 34 jogos, o rubro-negro foi campeão carioca, da Copa Super 8 e da Champions League Américas.

"É um sentimento muito bom. O título vem para coroar o trabalho em um ano muito difícil", afirmou Marquinhos, que anotou 17 pontos e foi importante em momentos cruciais no jogo 3. "Foi um ano brilhante para nós", completou. O MVP das finais foi o armador Yago. "Temos de comemorar muito. Foi uma temporada especial e vencemos um grande rival. Além do nível altíssimo, esse título tem um sabor diferente, pelo momento que vivemos, por causa da pandemia", afirmou.

Durante as finais do NBB, o Flamengo não deu margem para o azar. No primeiro jogo, o time carioca acertou uma bola certeira de três nos últimos segundos e venceu o São Paulo por 96 x 93. O jogo 2 também foi apertado, mas o rubro-negro ganhou por 82 x 81. Com a taça encaminhada, o Fla foi consistente e dispensou outras duas partidas com o tricolor ao vencer a terceira seguida e garantir a conquista antecipada.