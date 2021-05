Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Auxílio

A CBF anunciou, ontem, auxílio financeiro para 136 clubes da Séries C e D do Brasileirão e da A1 e A2 femininas. A ajuda soma R$ 15,8 milhões. Minas, Real, Brasiliense, Gama e a Federação do DF ganham

R$ 120 mil, cada, enquanto o Cresspom leva R$ 50 mil.

» Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei perdeu, ontem, a invencibilidade na Liga das Nações. Diante dos EUA, o adversário mais difícil da semana 1, a equipe foi derrotada por 3 sets a 1. Hoje, às 16h, o time masculino estreia contra a Argentina.

» Sul-Americana I

Classificado de forma antecipada para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Grêmio apenas empatou, ontem, com o La Equidad, no Equador, por 0 x 0. Já o Ceará perdeu para o Jorge Wilstermann, por 1 x 0, caiu para segundo no grupo e foi eliminado precocemente.

» Sul-Americana II

O Athletico-PR foi outro time brasileiro a avançar com autoridade. Ontem, o Furacão chegou aos 15 pontos ao vencer o Aucas, do Equador, por 4 x 0. Os gols do triunfo na Arena da Baixada foram marcados por Abner Vinícius, Christian, Vitinho e Carlos Eduardo.