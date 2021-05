Brasileirão Feminino

CB Correio Braziliense

Em confronto direto por um lugar entre os oito melhores times da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, o Real Brasília recebeu o Grêmio, ontem, no estádio Defelê, pela 10ª rodada da competição nacional. Precisando vencer para retornar à zona de classificação para as quartas de final do torneio, as Leoas do Planalto não aproveitaram o fator casa e empataram, por 0 x 0, com o tricolor gaúcho. O resultado derrubou o time candango para o nono lugar, com 13 pontos somados.