Gama acerta com atacante Hugo Almeida e dois outros reforços para a Série D

CB Correio Braziliense

(crédito: Foto: Divulgação/América-MG)

Sob nova administração, o Gama segue a preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e de olho no mercado da bola visando qualificar o elenco que buscará o acesso para a terceira divisão. Neste sentido, a diretoria gamense fechou a contratação de três novos nomes. Conforme adiantado pelo blog Drible de Corpo, do Correio, o centroavante Hugo Almeida é um deles. Os outros são o atacante Vitor Xavier e o zagueiro Elenilson.

Carioca de São Fidélis, Hugo Almeida tem 35 anos e é cria das divisões de base do Botafogo. Em 2003, participou da campanha do título da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, na Finlândia. Aquela geração tinha, entre outros destaques, o goleiro Marcelo Lomba, o volante Arouca, o lateral Léo Mattos e o meia Ederson. Todos sob o comando do técnico Marcos Paquetá.Hugo Almeida também passou por Coritiba, Portuguesa, Goiás e Paraná. Conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro da Série B.

Vitor Xavier é um velho conhecido do torcedor alviverde. O atacante de 27 anos retorna para a terceira passagem pela equipe gamense. Em 2019 e 2020, foi peça importante na conquista do título do Campeonato Candango. Após deixar o Gama em novembro de 2020, o jogador rodou por Ferroviário, do Ceará, Patrocinense, de Minas Gerais, e Nacional, da Paraíba. Revelado pelo Mogi Mirim-SP, ele também atuou pela Ponte Preta.

O terceiro reforço é o jovem zagueiro Elenilson, de 22 anos. Após passar boa parte do período de formação nas categorias de base do Grêmio. Apesar da idade, o defensor realizou as primeiras partidas profissionais neste ano, quando jogou o Campeonato Pernambucano com a camisa do Salgueiro. O período inativo foi provocado pelas promessas de um falso empresário que o agenciou no início da carreira. Duas cirurgias no joelho também o deixaram fora dos gramados em 2016, 2017 e parte de 2018.

Após a reapresentação sob o comando do técnico Ricardo Colbachini na última quarta-feira (26/5), o Gama corre contra o tempo para chegar inteiro na estreia da Série D. O confronto inaugural está marcado para o próximo sábado (5/6), às 15h30, diante do Jaraguá. Com as novas contratações, o elenco alviverde conta com 19 atletas entre contratados e remanescentes do Campeonato Candango. Novos reforços devem chegar nos próximos dias.