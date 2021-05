CB Correio Braziliense

O automobilismo do Distrito Federal será mais uma vez representado na Porsche Carrera Cup. Atual vice-campeão da categoria, o piloto Enzo Elias, de 19 anos, disputará a divisão profissional pelo quarto ano. Hoje, às 12h45, o brasiliense entra no asfalto, em Mogi Mirim (SP), para a primeira corrida da rodada dupla. Amanhã, às 11h45, está prevista a segunda bateria. As corridas têm transmissão ao vivo pela Band.