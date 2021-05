Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Gama

De olho na Série D do Campeonato Brasileiro, o Gama anunciou, ontem, a chegada de mais três reforços. Os atacantes Hugo Almeida e Vitor Xavier, além do zagueiro Elenilson, já treinam com os demais companheiros.



» BOTAFOGO

Ontem, o Botafogo estreou na Série B do Campeonato Brasileiro com um empate diante do Vila Nova, por 1 x 1. O gol dos goianos foi marcado por Willian Formiga. Rafael Navarro igualou para o alvinegro.



» Vasco

O Vasco inicia a quarta participação na Série B do Brasileirão, às 11h, contra o Operário, em São Januário. No jogo, a base do técnico Marcelo Cabo será reforçada pelos recém-contratados Sarrafiore e Daniel Amorim.



» Cruzeiro

Disputando a Série B pelo segundo ano seguido, o Cruzeiro entra em campo, às 16h30, contra o Confiança, no estádio Batistão. Para o compromisso fora de casa, a Raposa pode ter a estreia dos volantes Joseph e Flávio.



» Santos

O Santos abre a Série A do Campeonato Brasileiro, às 20h, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. A boa notícia para o alvinegro é a volta do atacante Marinho, recuperado de uma lesão na coxa.



» São Paulo x Flu

Às 21h, São Paulo e Fluminense medem forças, no Morumbi. O tricolor paulista não terá o zagueiro Arboleda, multado e suspenso após ser flagrado em uma festa clandestina. Os cariocas jogam com o que tem de melhor.