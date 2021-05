De cara, um confronto daqueles...

CB Correio Braziliense

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press - 21/1/21 )

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro já contará com uma grande partida: Flamengo e Palmeiras se enfrentam hoje, às 16h, no Maracanã. Em abril, as duas equipes tiveram um último encontro bem tumultuado, quando, em jogo único, decidiram a Supercopa do Brasil. Depois de um empate por 2 x 2 no tempo normal, com dois gols de Raphael Veiga pelo Verdão, e Arrascaeta e Gabigol para o Rubro-Negro, os cariocas levaram a melhor na disputa de pênaltis.

A expectativa para este novo embate é grande. São duas das equipes mais fortes do Brasil. Desde 2017 os paulistas não dominam sobre os cariocas. Além disso, o Verdão chega para a partida com um calendário mais apertado desde o início do ano. Até o momento, o Palmeiras já disputou 44 jogos desde janeiro. Dentre compromissos pelo Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial, Recopa Sulamericana, Supercopa do Brasil e Paulista, o time teve 21 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, registrando um aproveitamento de 56% nesse recorte.

Enquanto isso, o Flamengo entrou em campo 34 vezes em 2021, dez jogos a menos do que o seu adversário de hoje. Dentre partidas válidas pelo Brasileirão, Supercopa do Brasil, Libertadores e Carioca, a equipe venceu 20 jogos, empatou oito e perdeu seis, tendo um aproveitamento de 66% dos pontos disputados.

A escalação

Hoje, Palmeiras e Flamengo entram em campo com o que têm de melhor. Como já estava garantido na primeira colocação de sua chave na Libertadores, o Verdão preservou os seus principais jogadores contra o Universitario-PER, permitindo que o time seja escalado com força máxima no Maracanã.

Por parte do Fla, a preparação para o confronto foi fechada ontem pela manhã. O técnico Rogério Ceni deve mandar a campo a capacidade máxima rubro-negra. Ele conta com o retorno de Willian Arão e de Bruno Henrique. A dupla cumpriu suspensão automática no empate com o Vélez Sarsfield, na quinta-feira, pela Libertadores. Desta forma, Gustavo Henrique e Pedro voltam para o banco. O volante Gerson, alvo do interesse do Olympique de Marselha, também está relacionado.

O Flamengo deve começar com a seguinte escalação: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Também ontem de manhã, o Palmeiras realizou na Academia de Futebol o último treino antes da estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. Depois de contar apenas com parte dos jogadores na sexta-feira, Abel Ferreira comandou o seu grupo completo na atividade desta manhã. Assim, definiu a equipe que entrará em campo para duelar com o Flamengo, ajustando os últimos detalhes para o jogo do Rio de Janeiro.

O técnico português dividiu o elenco em duas equipes. Em um primeiro momento, os jogadores trabalharam bolas paradas, com foco no posicionamento e movimentações específicas. Em seguida, os atletas participaram de uma atividade de enfrentamento de 11 contra 11, em campo reduzido. Por fim, enquanto alguns praticaram cobranças de pênaltis, outros treinaram finalizações a gol.

Renan, que ficou de fora da partida contra o Universitario por conta de um trauma no joelho esquerdo, treinou normalmente pelo segundo dia consecutivo e deve ser escalado neste domingo. Enquanto isso, Breno Lopes realizou atividades com bola junto ao grupo de apoio, ainda em transição física. Kuscevic, Marcos Rocha e Gabriel Verón alternaram trabalhos nas dependências internas do CT e no gramado.

Como Abel poupou a maioria de seus principais jogadores no meio da semana, o Palmeiras fará a sua estreia no Campeonato Brasileiro com a sua força máxima. Um provável time para a partida contra o Flamengo é: Weverton; Luan, Gustavo Gómez, Renan; Mayke (Gabriel Menino), Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Victor Luis (Viña); Rony e Luiz Adriano.



Retrospecto entre os clubes:

119 jogos

46 vitórias do Palmeiras

40 vitórias do Flamengo

196 gols do Palmeiras

175 gols do Flamengo

33 empates

Palmeiras

44 jogos desde janeiro

21 vitórias

11 empates

12 derrotas

56% de aproveitamento

Flamengo

34 jogos desde janeiro

20 vitórias

8 empates

6 derrotas

66% de aproveitamento

Todos contra um inimigo em comum

crédito: Eldio Suzano/Photopress/Estadão - 27/11/19

Com o término da maioria dos Estaduais, a Série A do Brasileirão teve seu pontapé inicial ontem. Os melhores times do país entram em campo neste fim de semana pela primeira das 38 rodadas da principal competição do futebol nacional.

Atual bicampeão, o Flamengo tenta defender, mais uma vez, o título do torneio. O Rubro-Negro manteve a base vencedora da edição passada e já faturou as taças da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca nesta temporada. Assim, chega como forte candidato a brigar pela terceira conquista consecutiva do Brasileiro, a nona em sua história.

Só que as equipes que disputaram a taça com o time carioca também chegam buscando o título neste ano. O Internacional, vice-campeão, seguiu com seus principais jogadores, trouxe o atacante Taison e passa por um início de trabalho promissor com o treinador espanhol Miguel Ángel Ramírez. O resultado já poderá ser visto hoje, às 20h30, contra o Sport Recife.

Já o Atlético-MG, terceiro colocado, reforçou seu elenco com atletas experientes de peso, como Hulk e Nacho Fernández, e promete trazer dificuldades aos adversários ao longo da competição _ hoje, já atacando pra cima do Fortaleza, às 11h, no Castelão.

Outro candidato a tirar o título do Flamengo é o Palmeiras, adversário do Rubro-Negro na primeira rodada. No entanto, o Verdão vem de uma sequência de três vices na atual campanha, sendo o mais recente para o São Paulo no Campeonato Paulista. Além disso, o técnico Abel Ferreira tem rodado o time para tentar administrar o constante desgaste da maratona de jogos, que se estende desde 2020.

O Tricolor paulista, por sua vez, chega bastante embalado pela conquista do Estadual, que marcou o fim de um jejum de nove anos sem títulos. Os comandados de Hernán Crespo tentarão aproveitar o bom momento para fazer uma boa campanha e brigar entre as primeiras posições do Brasileiro.

O Corinthians começa, hoje às 18h15, o torneio com um comandante recém-contratado. Após a demissão de Vagner Mancini, o clube acertou a chegada de Sylvinho para a sequência da temporada, começando contra o Atlético-GO. Já eliminado da Copa Sul-Americana, o Timão deve focar suas atenções no campeonato em busca de um bom desempenho para alcançar os objetivos traçados pela equipe.

Da mesma forma, o Santos vem para a competição com um projeto em estágio inicial. O treinador Fernando Diniz foi anunciado no começo de maio e deve ter uma sequência maior de jogos durante o Brasileirão. Porém, o Peixe foi eliminado da Libertadores ainda na fase de grupos e não teve boa campanha no Paulistão, sendo ameaçado de rebaixamento. Com isso, pode ter problemas para se manter em uma posição satisfatória ao longo do Nacional.

Do outro lado, Chapecoense, América-MG, Juventude e Cuiabá chegam para o campeonato visando à permanência. O quarteto foi bem na última edição da Série B e conseguiu subir para a elite do futebol brasileiro. Agora, fará de tudo para seguir na primeira divisão e evitar um novo decesso.



1ª rodada

Hoje

11hAtlético-MG x Fortaleza

16hFlamengo x Palmeiras

Ceará x Grêmio

18h15Corinthians x Atlético-GO

Chapecoense x Bragantino

Atlético-PR x América-MG

20h30Inter x Sport