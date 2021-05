Assombrado, Vasco perdeu em casa ontem

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

O Vasco, ontem, sofreu com o Operário-PR na largada da Série B. Conhecido como Fantasma, o time paranaense assombrou em São Januário e venceu o Gigante da Colina, por 2 x 0, pela primeira rodada de 2021.

O Operário _ que conta com nomes conhecidos do futebol carioca, como Tomas Bastos e Leandrinho, ex-Botafogo, e Rodrigo Pimpão, ex-Bota e Vasco, além de Ricardo Bueno, ex-Palmeiras _ jogou de forma organizada. Os paranaenses pressionaram o Vasco e sabiam o que fazer na hora de atacar. O clube carioca, por sua vez, sob o comando de Marcelo Cabo, decepcionou, especialmente no primeiro tempo. Apesar de melhorar na etapa final, o Gigante da Colina larga com derrota.

Para o treinador do Cruz-Maltino, especialmente o início do jogo foi aquém do que se espera, tanto a nível técnico quanto de intensidade. "Hoje não fica difícil analisar a atuação do Vasco. Faltou quase que tudo. Nossos primeiros 20 minutos foram críticos, muito abaixo de uma equipe que pleiteia subir. Nos faltou intensidade e entender o que é a Série B. Além da técnica e tática, faltou intensidade", admitiu. "Ofertamos dois gols ao Operário. Primeiro tempo muito abaixo. Tomamos medidas para iniciarmos bem o segundo tempo, e era um risco calculado. Propusemos, deixamos risco. O resultado, infelizmente, não foi o que queríamos", lamentou.

O próximo compromisso do Vasco na Série B é contra a Ponte Preta, domingo, dia 6, no Moisés Lucarelli. Antes, o Gigante da Colina encara o Boavista, terça-feira, às 21h30, em Bacaxá, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Já o Operário recebe o Guarani, pela Série B, na terça-feira.