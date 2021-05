Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de domingo (30/5)

CB Correio Braziliense

Confira a programação esportiva deste domingo (30/5). Aqui, você vê ainda os resultados de sexta-feira (28/5), e onde assistir cada evento esportivo programado nas grades dos canais de televisão.



Competições de sábado (29/5)

Liga dos Campeões (final)

Manchester City 0 x 1 Chelsea

Campeonato Brasileiro - Série B

Vasco 0 x 2 Operário-PR

CRB 2 x 2 Remo

Confiança 3 x 1 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro - Série C

Floresta 2 x 0 Jacuipense

Novorizontino 1 x 0 Figueirense

Botafogo-PB x Ferroviário

Criciúma 1 x 0 Ituano

Campeonato Brasileiro Feminino

São Paulo 3 x 0 Minas Brasília

Campeonato Brasileiro Feminino - Série A2

Ceará 5 x 0 Náutico

Iranduba 1 x 1 Esmac

Real Ariquemes 5 x 0 São Raimundo-RR

JC 4 x 1 Vitória

Tiradentes-PI 0 x 0 Paraíso

Campeonato Brasileiro sub-17

Cruzeiro 3 x 1 Botafogo

Grêmio 1 x 2 Atlético-GO

Fluminense 4 x 0 Sport

Santos 3 x 2 Atlético-MG

Fortaleza 0 x 1 Internacional

Competições de domingo (30/5)

Campeonato Brasileiro - Série A

11h00 - Atlético-MG x Fortaleza

16h00 - Flamengo x Palmeiras

16h00 - Ceará x Grêmio

18h15 - Corinthians x Atlético-GO

18h15 - Chapecoense x Bragantino

18h15 - Athletico-PR x América-MG

20h30 - Internacional x Sport

Campeonato Brasileiro - Série B

11h00 - Brusque x Ponte Preta

Campeonato Brasileiro - Série C

16h00 - Altos x Volta Redonda

18h00 - Manaus x Santa Cruz

20h00 - Botafogo-SP x São José-RS

Campeonato Brasileiro - Série D

15h00 - Brasiliense x Real Ariquemes

16h00 - Picos x Tocantinópolis

17h00 - GAS x Santana

18h00 - Rio Branco-ES x Aquidauanense

Campeonato Brasileiro Feminino - Série A1

15h00 - Ferroviária x Botafogo

15h00 - Avaí/Kindermann x Napoli-SC

15h00 - Corinthians x Bahia

15h00 - Grêmio x São José-SP

20h30 - Palmeiras x Flamengo

Campeonato Brasileiro Feminino - Série A2

15h00 - Fortaleza x Cefama

15h00 - Botafogo-PB x América-RN

15h00 - Atlético-GO x Criciúma

15h00 - Sport x Vila Nova-ES

15h00 - Fluminense x Bragantino

15h00 - Juventude Esportiva x Cresspom

15h00 - Ponte Preta x América-MG

15h00 - Vasco x Chapecoense

15h00 - Brasil de Farroupilha x Athletico-PR

18h30 - Aliança-GO x SERC

Campeonato Brasileiro sub-17

17h00 - Bahia x América-MG

Campeonato Potiguar - Copa Rio Grande do Norte (Final)

16h00 - ABC x Santa Cruz de Natal

Copa do Brasil Sub-20

16h00 - Botafogo x Avaí

Na TV

Domingo

6h - Tênis: Roland Garros - Primeira rodada; BandSports e SporTV 3

6h - MotoGP: GP da Itália - Corridas; FOX Sports

8h30 - Basquete: pré-olímpico 3 x 3 - Quartas de final; SporTV 2

10h - Ciclismo: Giro D'Itália - Etapa 21 - Senago até Milano; ESPN 2

11h - Campeonato Brasileiro Série B: Brusque x Ponte Preta; SporTV e pay per view

11h - Extreme E: Etapa de Dakar, Senegal - Corrida; FOX Sports

11h - Basquete: Liga Africana - Final; ESPN

11h - Campeonato Inglês: Blackpool x Lincoln City - 3a Divisão - Playoffs: Final; ESPN Brasil

13h - Vôlei: Liga das Nações (Masculino) - Canadá x Brasil; SporTV 2

14h - NBA: New York Knicks x Atlanta Hawks - Playoffs; ESPN

14h - Golfe: PGA - Charles Schwab Challenge - Rodada Final; ESPN 2

15h - Copa da Rainha: Barcelona x Levante - Final; FOX Sports

16h - NBA: Phoenix Suns x Los Angeles Lakers - Playoffs; ESPN

16h - Vôlei: Liga das Nações (Masculino) - Sérvia x Itália; SporTV 2

16h - Campeonato Brasileiro: Flamengo x Palmeiras; Globo e pay per view

18h15 - Campeonato Brasileiro: Corinthians x Atlético-GO; pay per view

18h15 - Campeonato Brasileiro: Chapecoense x Red Bull Bragantino; pay per view

19h - Nascar Cup Series: Charlotte; FOX Sports

20h - Beisebol: MLB - Atlanta Braves x New York Mets; ESPN

20h - NBA: Boston Celtics x Brooklyn Nets; SporTV 2

20h30 - Campeonato Brasileiro: Internacional x Sport; SporTV e pay per view

22h30 - NBA: Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers; SporTV 2