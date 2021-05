CB Correio Braziliense

Na manhã de ontem, a Seleção Brasileira fez seu segundo treino, na Granja Comary. Com 18 jogadores à disposição, o técnico Tite comandou atividades para trabalhar comportamentos táticos e técnicos em todos os setores do campo. A equipe se prepara para o retorno das Eliminatórias Sul-Americanas.

O primeiro compromisso é contra o Equador, no dia 4 de junho, em Porto Alegre. Depois, a equipe de

Tite enfrenta o Paraguai, em Assunção, no dia 8.