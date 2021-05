Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de segunda (31/5)

CB Correio Braziliense

Confira a programação esportiva desta segunda-feira (31/5). Aqui, você vê ainda os resultados de domingo (30/5), e onde assistir cada evento esportivo programado nas grades dos canais de televisão.



Competições de domingo (30/5)

Campeonato Brasileiro - Série A

Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza

Flamengo 1 x 0 Palmeiras

Ceará 3 x 2 Grêmio

Corinthians 0 x 1 Atlético-GO

Chapecoense 0 x 3 Bragantino

Athletico-PR 1 x 0 América-MG

Campeonato Brasileiro - Série B

Brusque 2 x 1 Ponte Preta

Campeonato Brasileiro - Série C

Altos 3 x 0 Volta Redonda

Manaus 2 x 0 Santa Cruz

Campeonato Brasileiro - Série D

Brasiliense 3 x 1 Real Ariquemes

Picos 3 x 1 Tocantinópolis

GAS 3 x 0 Santana

Rio Branco-ES 2 x 0 Aquidauanense

Campeonato Brasileiro Feminino - Série A1

Ferroviária 5 x 0 Botafogo

Avaí/Kindermann 0 x 1 Napoli-SC

Corinthians 2 x 0 Bahia

Campeonato Brasileiro Feminino - Série A2

Fortaleza 2 x 0 Cefama

Botafogo-PB 2 x 0 América-RN

Atlético-GO 0 x 3 Criciúma

Sport 1 x 1 Vila Nova-ES

Fluminense 0 x 0 Bragantino

Vasco 3 x 0 Chapecoense

Brasil de Farroupilha 0 x 2 Athletico-PR

Campeonato Potiguar - Copa Rio Grande do Norte (Final)

ABC 1 x 1 Santa Cruz de Natal

Copa do Brasil Sub-20

Botafogo 2 x 0 Avaí

Competições de segunda-feira (31/5)

Campeonato Brasileiro - Série B

20h00 - Sampaio Corrêa x Goiás

Campeonato Brasileiro - Série C

20h00 - Ypiranga-RS x Paraná

Campeonato Brasileiro Feminino

15h00 - Santos x Real Brasília

Campeonato Paulista Série A2 (Final)

17h30 - Água Santa x São Bernardo

Campeonato Paulista Série A3

15h00 - Votuporanguense x Marília

17h00 - Noroeste x Nacional-SP

20h00 - Barretos x Primavera-SP

20h00 - São José-SP x Linense

Copa do Brasil Sub-20

15h15 - Internacional x Coritiba

Na TV

6h - Tênis - Roland Garros: 1.ª rodada; SporTV 3 e BandSports

10h - Vôlei - Liga das Nações (Feminino): Brasil x Japão; SporTV 2

14h - Beisebol - MLB: Baltimore Orioles x Minnesota Twins; ESPN 2

15h - Futebol - Copa do Brasil Sub-20: Internacional-RS x Coritiba-PR; SporTV

16h - Vôlei - Liga das Nações (Feminino): Rússia x Itália; SporTV 2

17h - Beisebol - MLB: Houston Astros x Boston Red Sox; ESPN 2

17h30 - Futebol - Série A2 do Paulista: Água Santa x São Bernardo; SporTV

20h - Futebol - Série B do Brasileiro: Sampaio Corrêa-MA x Goiás-GO; SporTV

20h - Basquete - NBA: Washington Wizards x Philadelphia 76ers; SporTV 2

20h30 - Hóquei no Gelo - NHL: Boston Bruins x New York Islanders; ESPN

22h30 - Basquete - NBA: Memphis Grizzlies x Utah Jazz; SporTV 2