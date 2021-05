Mengão leva a melhor

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

O Flamengo se garantiu sobre o Palmeiras, vencendo por 1 x 0, no Maracanã, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de 45 minutos iniciais muito equilibrados, o Rubro-Negro foi amplamente superior na etapa final e teve Pedro decisivo, marcando o gol do triunfo.

O atacante flamenguista Gabigol ficou de fora da partida. O centro-avante apresentou quadro viral e teve uma indisposição gástrica na noite de sábado. Do lado adversário, o goleiro Weverton foi o grande responsável pelo Palmeiras não ter tomado mais gols. Fez duas defesas importantíssimas, uma no primeiro tempo, diante do Pedro, e a outra na segunda etapa, em uma cabeçada do Rodrigo Caio.

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio, com as duas equipes tendo três chances de balançar as redes. Enquanto o Flamengo buscou dominar o jogo a partir da posse, o Palmeiras apostou em contra-ataques, utilizando a velocidade de Rony.

A segunda etapa teve um novo cenário. Acuado, o Verdão pouco conseguiu produzir, chamando o Flamengo para o ataque. Os cariocas dominaram as ações e transformaram a superioridade em gol de Pedro, após linda jogada de Bruno Henrique.

Depois de 10 minutos bem equilibrados no Maracanã, o Flamengo chegou com perigo pela primeira vez. Arrascaeta enfiou boa bola para Pedro, que passou por Weverton, mas parou no goleiro ao finalizar. Em seguida, o Palmeiras respondeu com Luiz Adriano. Rony foi lançado pela direita, avançou e cruzou na medida para o centroavante, que chutou e obrigou Diego Alves a fazer grande defesa com os pés.

O Flamengo voltou a assustar após bela trama pela esquerda, em que Bruno Henrique acionou Arrascaeta na entrada da área, e o uruguaio finalizou para a defesa de Weverton. Na sequência, Viña encontrou Raphael Veiga pela esquerda, e o meia finalizou forte, exigindo intervenção de Diego Alves.

Diego vacilou e perdeu a bola, que ficou oferecida para Luiz Adriano. O camisa 10 lançou Rony, que ganhou na velocidade e finalizou forte, exigindo nova defesa de Diego Alves. A última chance do primeiro tempo foi do Flamengo: Gerson recuperou a bola, Everton Ribeiro encontrou Pedro, e o centroavante finalizou torto, desperdiçando grande oportunidade.

Segundo tempo

O Flamengo teve uma ótima chance logo nos primeiros segundos, com Bruno Henrique. Arrascaeta lançou por cima da zaga, Gómez não conseguiu cortar, e o atacante finalizou por cima do travessão. Bruno Henrique voltou a assustar, desta vez puxando da esquerda para dentro e parando em Weverton, que fez defesa após a bola quicar no gramado.

Melhor no segundo tempo, o Rubro-Negro seguiu no ataque. Agora, foi a vez de Arrascaeta ajeitar a bola pela esquerda e arriscar de fora da área, com Weverton caindo para defender. O goleiro do Palmeiras viria a aparecer novamente, fazendo a defesa em cabeçada à queima roupa de Rodrigo Caio.

Aos 30 minutos, o Flamengo transformou a superioridade em vantagem no placar. Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda, deixou dois para trás e encontrou Pedro na pequena área, que desviou de primeira para o gol.

Tendo que partir para cima em busca do empate, o Palmeiras foi ineficiente, levando pouco perigo ao gol defendido por Diego Alves. Gustavo Scarpa arriscou de fora da área, mas o goleiro do Flamengo encaixou com tranquilidade. Em seguida, Rony cabeceou por cima do travessão após cruzamento pela esquerda, não conseguindo impedir a derrota para o Rubro-Negro.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta a Chapecoense, no Allianz Parque, no domingo, às 18h15. Antes disso, a equipe joga pela Copa do Brasil, contra o CRB, em Alagoas, na quinta-feira, às 21h30. Enquanto isso, o Flamengo enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira, no dia 10, às 21h30.



Série A

PGJVSG

1. Bragantino3113

2. Bahia3113

3. Ceará3111

4. Fortaleza3111

5. Flamengo3111

6. Atlético-GO3111

7. Athletico-PR3111

8. Internacional1100

9. Cuiabá1100

10. Juventude1100

11. Sport1100

12. Fluminense1100

13. São Paulo11000

14. Grêmio010-1

15. Atlético-MG010-1

16. Corinthians010-1

17. Palmeiras010-1

18. América-MG010-1

19. Santos010-3

20. Chapecoense010-3





1ª rodada

Cuiabá 2 x 2 Juventude

Bahia 3 x 0 Santos

São Paulo 0 x 0 Fluminense

Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza

Flamengo 1 x 0 Palmeiras

Ceará 3 x 2 Grêmio

Corinthians 0 x 1 Atlético-GO

Chapecoense 0 x 3 Bragantino

Athletico-PR 1 x 0 América-MG

Internacional 2 x 2 Sport

Sylvinho tem mau começo

O Corinthians foi derrotado pelo Atlético-GO, por 1 x 0, ontem, na Neo Química Arena. A partida marcou a estreia de Sylvinho como técnico do Timão e o retorno de Eduardo Barroca no comando do Dragão.

O único gol da partida foi marcado por Zé Roberto, no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, o time do Parque São Jorge teve a chance de empatar com um pênalti marcado a seu favor. Mateus Vital, no entanto, cobrou fraco e facilitou o trabalho de Fernando Miguel. O goleiro visitante foi o grande destaque do duelo, realizando pelo menos quatro grandes defesas.

Corinthians e Atlético-GO voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. O próximo duelo será válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Já pelo Brasileirão, o Dragão recebe o São Paulo no sábado, às 19 horas, no Estádio Antônio Accioly. Por sua vez, o Corinthians visita o América-MG no domingo, às 16 horas, no Independência.



Desfalcado, Grêmio patina

O Grêmio perdeu para o Ceará por 3 x 2, no Castelão, neste domingo. Os donos da casa chegaram a abrir 2 a 0, mas permitiram a reação de seu adversário. O gol da vitória veio aos 48 do segundo tempo, com Jorginho.

O Tricolor veio para o confronto com diversos desfalques. Ficaram ausentes Diego Souza, Rafinha e o próprio técnico Tiago Nunes, todos diagnosticados com covid-19.

Na saída de campo, o goleiro Brenno admitiu erro do Grêmio na jogada que originou o último tento do Vozão. “Foi um erro nosso, a gente pensou que estava (impedido), mas não estava", disse. Contudo, o jogador do Grêmio minimizou a derrota e reafirma briga pelo topo da tabela. “A gente não fez um primeiro tempo bom, mas conseguimos buscar o resultado. Tomar esse gol no finalzinho dói. Mas fazer o quê? O campeonato é longo, vamos botar a cabeça de volta no lugar pra trabalhar, reverter a situação e brigar lá em cima” encerrou.

Fortaleza arranca virada contra o Galo

crédito: Divulgação/CAM

Em partida definida nos acréscimos, o Fortaleza venceu o Atlético-MG de virada por 2 x 1 ontem pela manhã, no Mineirão. O Tricolor do Pici saiu atrás no primeiro tempo, com pênalti convertido por Hulk. Na segunda etapa, Yago Pikachu marcou dois golaços.

Todos os atletas do time mineiro entraram em campo com o nome de Diego Tardelli em suas camisas. Apesar do clima festivo da despedida do atacante, o resultado não foi o que os atleticanos esperavam.

Mesmo com o clima ensolarado e 27ºC de temperatura em Belo Horizonte, o Galo iniciou o jogo colocando pressão e tentando controlar a bola. O Fortaleza, por sua vez, conseguia manter a organização, mas sofria na hora de criar jogadas ofensivas.

A primeira boa oportunidade do time de Cuca ocorreu aos 13 minutos, quando o lateral-esquerdo Guilherme Arana arriscou de fora da área e exigiu a defesa de Felipe Alves.

A partida foi paralisada por volta dos 30 minutos para que os atletas se hidratassem. Como de costume, os treinadores aproveitaram o período para darem orientações.

Quando a bola voltou a rolar, o Galo se manteve no campo ofensivo. Aos 36 minutos, Hulk recebeu um passe dentro da área e foi tocado por Titi. O árbitro Caio Max Augusto Vieira entendeu que o contato foi suficiente para a marcação do pênalti.

Na cobrança, o próprio Hulk foi à bola, bateu rasteiro e deslocou Felipe Alves para balançar as redes. Assim, a primeira etapa terminou com a vantagem dos donos da casa.

Agora, Galo e Fortaleza passam a pensar em seus compromissos pela terceira fase Copa do Brasil no meio de semana. A equipe de Cuca encara o Remo, enquanto os comandados de Vojvoda têm clássico com o Ceará.

No Brasileirão, o próximo desafio do Atlético-MG é contra o Sport fora de casa. Já o Tricolor recebe o Internacional. Ambas as partidas ocorrem no domingo.

Athletico-PR estreia bem

O Athletico-PR conseguiu estrear com vitória no Brasileirão. Recebendo o América-MG ontem, na Arena da Baixada, o Furacão foi melhor que o adversário, mas teve dificuldades para furar o forte sistema defensivo montado por Lisca. Coube a Carlos Eduardo, nos minutos finais, marcar o gol do triunfo por 1 x 0 em Curitiba. O Athletico-PR volta a entrar em ação no próximo domingo contra o Juventude, fora de casa. Já o América-MG recebe o Corinthians, no mesmo dia, na Arena Independência.