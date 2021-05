CB Correio Braziliense

O São Paulo se reapresentou, ontem, após o empate sem gols com o Fluminense, no sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Passada a partida, o Tricolor paulista agora volta o foco para a Copa do Brasil. O time estreia amanhã, às 21h30, contra o 4 de Julho, em Teresina, no Piauí, pelo jogo de ida da terceira fase da competição, jamais vencida pelos paulistas.