Brasil conquista mais três ouros no Sul-Americano

CB Correio Braziliense

Os atletas brasileiros que disputam o Campeonato Sul-Americano Adulto de Atletismo conquistaram mais três medalhas de ouro na manhã de ontem. Os resultados na competição realizada no México podem ser usados para atingir o índice olímpico para Tóquio e também contam para o Campeonato Mundial de Oregon, programado para julho de 2022.

Altobeli Santos da Silva conquistou ouro nos 3.000 metros com obstáculos, registrando tempo de 8:34.17, ainda acima de 8:22.00, o índice olímpico para a prova.

“Estou feliz com o resultado porque foi uma prova bem difícil, o clima, o ambiente... Graças a Deus cheguei ao objetivo que era o primeiro lugar. Não posso dizer que vou me qualificar pelo ranking para Tóquio, porque tenho de esperar, mas é possível. Seria muito bom numa temporada que foi muito prejudicada pela pandemia”, comentou o brasileiro.

Feminino

Na prova feminina dos 3.000 metros com obstáculos, o Brasil fez dobradinha no pódio com a paranaense Tatiane Raquel da Silva campeã (9:38.71) e a catarinense Simone Pontes Ferraz em segundo lugar (9:45.15).

Aos 38 anos de idade, Keila Costa foi campeã do salto triplo feminino. Ela ainda tenta o índice para participar de sua quinta edição dos Jogos Olímpicos. A pernambucana saltou 13,67m.

Valdileia Martins (salto em altura) e Raiane Vasconcelos (heptatlo) também conquistaram medalhas para o Brasil.