Em jogo no Serejão, Brasiliense avança à fase de grupos

CB Correio Braziliense

Após vencer o jogo de ida por 2 x 0, sem grandes dificuldades, o Brasiliense confirmou vaga na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde de ontem, o Jacaré voltou a ganhar do Real Ariquemes-RO, desta vez por 3 x 1, no Estádio Serejão.

Em jogo válido pela partida de volta da etapa preliminar, o time do DF contou com gols de Sandy, Romarinho e Didira. Alex descontou para os adversários.

Os rondonienses entraram em campo com desfalques. Além de três infectados pelo novo coronavírus (covid-19), foram oito ausências por lesão. O time teve de ir a campo com vários jogadores do sub-20 e o terceiro goleiro Rodrigo atuando como meio-campista no segundo tempo.

De acordo com a tabela da competição, agora o Brasiliense integra o Grupo 5, ao lado de Gama, Aparecidense-GO, Goianésia-GO, Jaraguá-GO, Nova Mutum-MT, Porto Velho-RO e União Rondonópolis-MT.

O Brasiliense enfrenta o Goianésia-GO pela abertura da Primeira Fase, no próximo fim de semana, novamente no Estádio Serejão, em Taguatinga. A partida está marcada para domingo, às 15 horas.