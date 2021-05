Cai o primeiro favorito

CB Correio Braziliense

O austríaco Dominic Thiem, número 4 do mundo e um dos favoritos ao título de Roland Garros, foi derrotado ontem pelo espanhol Pablo Andújar (68º no ranking ATP), na primeira rodada do torneio francês.

Para o austríaco, foi sua primeira eliminação no Grand Slam de Paris na primeira rodada, sendo que nas suas últimas cinco participações em Roland Garros ele chegou pelo menos às quartas de final, sendo finalista em duas.

Este ano, ele teria a chance de ir mais longe na competição, depois de cair numa chave onde não iria enfrentar Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer.