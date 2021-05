Seleção segue com os treinamentos

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

A seleção Brasileira deu continuidade nos treinamentos, ontem, visando aos próximos confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Com os trabalhos sendo coordenados pelos auxiliares técnicos Cléber Xavier, César Sampaio e Matheus Bachi, além do comandante Tite, os jogadores participaram de um trabalho intenso conhecido como "dez contra nove".

A atividade dividiu os atletas em dois grupos: um com 10 jogadores e outro com nove. A equipe com superioridade numérica deveria atacar enquanto a outra se defende. Assim que perdem a bola, os atletas pressionam a saída dos adversários.

No encerramento do treino, alguns jogadores realizaram exercícios técnicos específicos. Casemiro, Fred, Douglas Luiz e Fabinho trabalharam bolas aéreas e lançamentos, enquanto Lucas Paquetá, Everton e Vini Jr. treinaram finalizações. A Seleção Brasileira retoma as atividades hoje. O próximo compromisso do Brasil será contra o Equador, no Beira Rio, na sexta-feira.

Camisa nova

A Seleção Brasileira iniciou os treinamentos para as Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022 de roupa nova. Já para os duelos contra Equador e Paraguai, os jogadores e a comissão técnica receberam os novos uniformes de treino, com a nova logo da CBF.

O uniforme dos atletas de linha tem um tom claro de azul, com calções escuros. Os goleiros, por sua vez, usam uma camisa verde, como a vestida por Alisson nos últimos treinos. A comissão técnica ganhou uniformes escuros, preto da cabeça aos pés, como estava Tite no treino da última quinta-feira.

No treino realizado no sábado, Neymar postou uma foto cobrindo com emojis o logo da Nike na camisa e no calção. Na legenda, o jogador escreveu: “Que nada e ninguém tire o meu sorriso”.

Segundo reportagem publicada na última quinta-feira pelo jornal norte-americano Wall Street Journal, uma funcionária da empresa denunciou Neymar por assédio sexual. Ainda segundo o veículo, Hilary Krane, conselheira geral da companhia de materiais esportivos, disse que a falta de colaboração do atleta com as investigações foram motivos para o fim do vínculo de Neymar com a Nike. O jogador e sua assessoria de imprensa já se manifestaram e negaram todas as acusações.