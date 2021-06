Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de terça-feira (1º/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Schneider/AFP)

Confira a programação esportiva desta terça-feira (1º/6). Aqui, você vê ainda os resultados de segunda-feira (31/5), e onde assistir cada evento esportivo programado nas grades dos canais de televisão.

Resultados de segunda-feira (31/5)

Campeonato Brasileiro - Série B

Sampaio Corrêa 0 x 0 Goiás

Campeonato Brasileiro - Série C

Ypiranga-RS 2 x 0 Paraná

Campeonato Brasileiro Feminino

Santos 3 x 0 Real Brasília

Campeonato Paulista Série A2

Água Santa 2 (3) x (4) 2 São Bernardo

Campeonato Paulista Série A3

Votuporanguense 2 x 1 Marília

Noroeste 0 x 1 Nacional-SP

Barretos 1 x 1 Primavera-SP

São José-SP 1 x 3 Linense

Copa do Brasil Sub-20

Internacional 1 x 1 Coritiba

Competições desta terça-feira (1/6)

Copa do Brasil

16h30 - Vila Nova x Bahia

19h - Cianorte x Santos

21h30 - 4 de Julho x São Paulo

21h30 - Boavista x Vasco

Campeonato Brasileiro Série B

19h - Guarani x Operário-PR

Campeonato Paraibano

16h - Sousa x São Paulo Crystal

Campeonato Roraimense

19h15 - GAS x São Raimundo-RR



Na TV

6h - Tênis - Roland Garros: 1ª rodada; SporTV 3 e BandSports

9h20 - Ciclismo - Criterium Du Dauphiné (3ª etapa); ESPN 2

13h - Sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores; Fox Sports

16h - Vôlei - Liga das Nações (Feminino): Brasil x Rússia; SporTV 2

16h30 - Futebol - Copa do Brasil: Vila Nova x Bahia; SporTV

19h - Futebol - Copa do Brasil: Cianorte x Santos; SporTV

20h - Beisebol - MLB: Tampa Bay Rays x New York Yankees; Fox Sports

20h30 - Basquete - NBA: Brooklyn Nets x Boston Celtics; ESPN

21h30 - Futebol - Copa do Brasil: 4 de Julho x São Paulo; SporTV

21h30 - Futebol - Copa do Brasil: Boavista x Vasco; SporTV 2

21h30 - Basquete - WNBA: Phoenix Mercury x Chicago Sky - ESPN 2

23h - Basquete - NBA: Phoenix Suns x Los Angeles Lakers; ESPN

23h30 - Basquete - WNBA: Indiana Fever x Seattle Storm - ESPN 2