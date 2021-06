Veja como ficaram os confrontos das oitavas de final da Libertadores

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Uebel/Grêmio)

Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores da América foram definidos, por sorteio, realizado na sede da Conmebol, em Luque (Paraguai), na tarde desta terça-feira (1/6). Metade dos clubes brasileiros classificados para a fase eliminatória enfrentarão adversários argentinos, casos de Flamengo, São Paulo e Atlético-MG. Já o Fluminense e o Internacional pegarão times paraguaios; e o Palmeiras, atual campeão da América, jogará contra um representante chileno.

Os jogos de ida das oitavas de final estão marcados para a semana de 13 de julho, e as partidas de volta para a semana seguinte, que começa no dia 20. Os mandos de campo do segundo jogo são dos times que ficaram em primeiro lugar do grupo. Na sequência da competição, os clubes de melhores campanha seguem tendo o mando de campo para os jogos de volta.

As datas para o restante da Libertadores também já estão definidas. As quartas de final estão marcadas para serem disputadas de 10 a 12 de agosto (jogos de ida) e de 16 a 19 de agosto (jogos de volta). As semifinais, de 21 a 23 de setembro (jogos de ida) e de 28 a 30 (jogos de volta). A final, que será disputada em jogo único, está programada para 20 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai).

Veja os duelos das oitavas de final da Libertadores 2021

Defensa y Justicia (ARG) x Flamengo



Boca Juniors (ARG) x Atlético-MG



Universidad Católica (CHI) x Palmeiras



Cerro Porteño (PAR) x Fluminense



Vélez Sarsfield (ARG) x Barcelona de Guayaquil (EQU)



São Paulo x Racing (ARG)



River Plate (ARG) x Argentinos Juniors (ARG)



Olimpia (PAR) x Internacional