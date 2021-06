Confira o placar e a lista de transmissões esportivas de quarta-feira (2/6)

CB Correio Braziliense

(crédito: Manaure Quintero/AFP)

Confira a programação esportiva desta quarta-feira (2/6). Aqui, você vê ainda os resultados de terça-feira (1º/6), e onde assistir cada evento esportivo programado nas grades dos canais de televisão.

Resultados da terça-feira (1º/6)

Copa do Brasil

Vila Nova 0 x 1 Bahia

Cianorte 0 x 2 Santos

4 de Julho 3 x 2 São Paulo

Boavista 0 x 1 Vasco

Campeonato Brasileiro Série B

Guarani 5 x 2 Operário-PR

Campeonato Paraibano

Sousa 1 x 0 São Paulo Crystal

Campeonato Roraimense

GAS 0 x 1 São Raimundo-RR



Competições desta quarta-feira (2/6)

Copa do Brasil

16h30 - Grêmio x Brasiliense

16h30 - Chapecoense x ABC

19h - Fortaleza x Ceará

19h - Remo x Atlético-MG

21h30 - Corinthians x Atlético-GO

21h30 - Fluminense x Bragantino

21h30 - América-MG x Criciúma

Amistosos de seleções

16h - Inglaterra x Áustria

16h - Alemanha x Dinamarca

16h05 - França x País de Gales

Campeonato Brasileiro Feminino

15h - Botafogo x São José-SP

15h - Bahia x Avaí/Kindermann

15h - Grêmio x Napoli-SC

17h - Cruzeiro x Flamengo



Campeonato Paraibano (semifinal)

20h30 - Botafogo-PB x Campinense

Eliminatórias da Copa - América do Norte e Central

16h - Dominica x Anguilla

18h - Montserrat x Ilhas Virgens Americanas

18h30 - Cuba x Ilhas Virgens Britânicas

19h - Ilhas Cayman x Aruba

20h30 - Porto Rico x Bahamas

Na TV

6h - Tênis - Roland Garros: 2.ª rodada; SporTV3 e BandSports

9h20 - Ciclismo - Criterium Du Dauphiné (4ª etapa); ESPN 2

16h - Vôlei - Liga das Nações (Feminino): Brasil x Itália; SporTV 2

16h - Futebol - Alemanha x Dinamarca (Amistoso); Space

16h05 - Futebol - Amistoso: França x País de Gales - TNT

16h30 - Futebol - Copa do Brasil: Grêmio x Brasiliense; SporTV

16h30 - Futebol - Copa do Brasil: Chapecoense x ABC - SporTV 3

19h - Futebol - Copa do Brasil: Fortaleza x Ceará; SporTV 2

19h - Futebol - Copa do Brasil: Remo x Atlético-MG; SporTV

20h - Basquete - NBA: Philadelphia 76ers x Washington Wizards; SporTV 3

20h - Hóquei - NHL: Vegas Golden Knights x Colorado Avalanche; ESPN

21h - Beisebol - MLB: Boston Red Sox x Houston Astros; Fox Sports

21h30 - Futebol - Copa do Brasil: Corinthians x Atlético-GO; Globo (SP e parte da rede) e SporTV

21h30 - Futebol - Copa do Brasil: Fluminense x Red Bull Bragantino; Globo (RJ e parte da rede) e SporTV 2

21h30 - Futebol - Copa do Brasil: América-MG x Criciúma; Globo (MG) e SporTV 3

23h - Basquete - NBA: Los Angeles Clippers x Denver Nuggets; SporTV 3 e ESPN