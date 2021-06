FFDF aguarda confirmação de clubes para pensar início da 2ª divisão do Candangão

VP VICTOR PARRINI*

A primeira divisão do Campeonato Candango chegou ao fim no último 15 de maio, com o Brasiliense conquistando seu 10º título do torneio. Porém, o calendário do futebol local ainda tem lenha para queimar. A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) se organiza junto aos clubes para a realização da 2ª divisão do Campeonato Candango 2021.

O diretor de competições da FFDF, Márcio Coutinho, informou ao Correio que os clubes que desejam participar do campeonato devem confirmar as participações até 11 de junho. Após o período, haverá uma reunião entre os representantes das agremiações interessadas e da própria federação.

A reunião arbitral está marcada para 15 deste mês e, segundo Márcio Coutinho, acontecerá por videoconferência. Perguntado se os seis times que não conquistaram o acesso na temporada passada (Bolamense, Brasília, Cruzeiro, Legião, Planaltina e Samambaiense), são os que estão a confirmar a participação no torneio, o diretor de competições disse que não há como afirmar.

Em 2020, os seis clubes citados ficaram pelo caminho, enquanto Santa Maria e Samambaia conquistaram o acesso à elite do DF em 2021. A Cobra Cipó garantiu o título, mas acabou rebaixada novamente no Candangão 2021 e retornará à divisão de acesso em 2022.

Sem a reunião e as confirmações dos clubes, não há muitas definições. A entidade máxima do futebol local disse não poder informar a respeito de formato, datas, tabela e duração do torneio sem antes conversar com os times. No entanto, a única informação é que apenas os dois melhores garantem vaga no Campeonato Candango 2022.

*Estagiário sob supervisão de Danilo Queiroz