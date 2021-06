Paradinhas

CB Correio Braziliense

» BAHIA

O tricolor saiu na frente do Vila Nova na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer por 1 x 0, gol de Rodriguinho. Os baianos têm a vantagem do empate na próxima quarta, no Estádio Pituaçu.

» Santos

Eliminado precocemente na primeira fase da Libertadores, o Santos fez 2 x 0 no Cianorte, ontem, no duelo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Marinho e Kaio Jorge fizeram os gols do time paulista.

» SÃO PAULO

O tricolor saiu em desvantagem na Copa do Brasil ao perder, ontem, para o 4 de Julho, por

3 x 2. Os piauienses marcaram com Rômulo, Gilmar Bahia e Orejuela (contra). Eder (duas vezes) descontou.

» VASCO

No duelo regional contra o Boa Vista, o Vasco começou bem. Ontem, o cruzmaltino venceu o adversário carioca, por 1 x 0. O único gol da partida foi anotado por Martín Sarrafiore.

» CORINTHIANS

O técnico Sylvinho busca a primeira vitória à frente do Timão, hoje, às 21h30, na Neo Química Arena, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe vem de derrota para o Dragão no Brasileirão.

» CLÁSSICO

Pouco mais de uma semana depois de decidirem o título estadual, Ceará e Fortaleza iniciam, hoje, às 19h, a caça a uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. O tricolor conquistou o título cearense.