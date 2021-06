Saiba como estão cinco pilotos nascidos do Distrito Federal na temporada

VP VICTOR PARRINI*

O Distrito Federal é sinônimo de qualidade não só no futebol, basquete, vôlei e atletismo, mas também no automobilismo. Pilotos nascidos ou criados no quadradinho estão espalhados por diversas categorias, acelerando pelos asfaltos de competições nacionais e internacionais. O Correio selecionou alguns. Conheça a seguir os destaques candangos.

Na Stock Car Pro Series, por exemplo, principal categoria do automobilismo nacional, o Distrito Federal é representado por Lucas Foresti, Pedro Cardoso e Nelsinho Piquet.

Lucas Foresti

Iniciou a trajetória no automobilismo no kart. Em 2006, aos 14 anos, Lucas competiu na categoria de novatos em Brasília, mostrou talento e desempenhou bem. Com o passar do tempo, adquiriu experiência em outras competições até estrear na Stock Car, em 2013. Na categoria, acumula uma vitória, uma pole position e dois pódios. Na atual temporada, Lucas Foresti corre pela KTF Sports. O piloto ainda não venceu em 2021. Com isso, ocupa a 20ª posição na classificação, com 17 pontos.

Pedro Cardoso

É companheiro de equipe de Lucas Foresti na KTF Sports. O jovem piloto de 21 anos também iniciou a carreira no kart. Na categoria, Cardoso coleciona conquistas como Campeonato Paulista, Super Kart Brasil, Brasileiro e o Campeonato Americano de Kart. Após a disputa de duas etapas (Goiânia e Interlagos), Pedro Cardoso está três posições à frente do conterrâneo Foresti, na 17ª colocação, com 27 pontos. Na última corrida, disputada na capital paulista, Cardoso não pontuou.

Nelsinho Piquet

Embora tenha nascido na Alemanha, Nelsinho Piquet deixou o Velho Continente ainda criança para morar em Brasília com seu pai, o ex-piloto tricampeão da Fórmula 1 e um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, Nelson Piquet. A velocidade está no sangue da família. Desta forma, Nelson Piquet começou no kart, ganhou títulos e novas oportunidades.

O piloto disputou diversas categorias, entre elas a Nascar, Fórmula E, GP2 e Fórmula 1. Estreou em 2018 na Stock e, na atual temporada, aos 35 anos, correndo pela MX Piquet Sports, ocupa a 23ª colocação, com nove pontos. Além da Stock Car Pro Series, Brasília continua sendo bem representada. Felipe Nasr e Enzo Elias são nomes que carregam o orgulho da capital em outras categorias.

Felipe Nasr

Começou a escrever sua história no automobilismo no kart, aos sete anos. Na categoria, conquistou diversos títulos, como o Campeonato Brasiliense. Com o passar dos anos, Felipe foi ganhando chances em outras categorias, chegando a correr Fórmula BMW, Fórmula 3 Inglesa, GP2 e Fórmula 1, onde foi piloto de testes da Williams. Felipe Nasr disputa a competição Weather Tech Sportscar Championship, organizado pela International Motorsports Sports Association (IMSA). Em três corridas disputadas até aqui, o melhor resultado para o brasileiro foi a 2ª colocação, na etapa de Mid-Ohio.

Enzo Elias

Aos 19 anos, é mais um brasiliense no automobilismo. O jovem acumula experiências do kart e da categoria turismo. Em 2018, o piloto da capital iniciou sua caminhada nas competições organizadas pela Porsche. No ano seguinte, conquistou o título correndo na divisão 3.8 da Porsche Carrera Cup. Na temporada 2020, Enzo fez sua estreia na divisão 4.0 do campeonato Porsche, e ficou com o vice-campeonato.

O piloto brasiliense estreou na temporada 2021 da Porsche Carrera Cup 4.0 no último domingo (30/5). Na etapa de Velocitta, correndo pela equipe Farben, o jovem terminou na 2ª colocação, atrás de Miguel Paludo.

