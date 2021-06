Brasiliense encara o Grêmio na Arena

VP VICTOR PARRINI*

A Copa do Brasil começa hoje, às 16h30, em Porto Alegre, para Grêmio e Brasiliense. As duas equipes brigam por vaga às oitavas de final. É a primeira vez que gaúchos e candangos duelam. Quando o atual campeão candango figurava na Série A, o tricolor amargava a Série B.

A terceira fase da Copa do Brasil opõe times tradicionais no torneio. O Brasiliense foi vice em 2002 contra o Corinthians. O Grêmio é pentacampeão da competição nacional.

O Grêmio está nas oitavas da Copa Sul-Americana e entra para brigar pelas primeiras posições. A equipe candanga está na fase de grupos da Série D do Brasileiro e espera ir longe, em busca do acesso à terceira divisão. Além da competição nacional, o Jacaré terá a Copa Verde 2021 pela frente.

Grêmio e Brasiliense investiram em reforços para aumentar as chances de sucesso. As duas principais contratações do tricolor gaúcho são o lateral-direito Rafinha e o atacante Douglas Costa. A diretoria do Brasiliense trouxe peças importantes como os meias Jorge Henrique, Lídio e Didira, além da renovação de contrato do centroavante Zé Love, que jogou no Grêmio.

Não há gol qualificado. A vaga ficará com a equipe que somar o maior número de gols nos dois duelos. O Grêmio sofre com seis baixas por covid-19: Rafinha, Rodrigues, Pedro Lucas, Ferreira, Diego Souza e Luiz Fernando — sem contar com o técnico Tiago Nunes e o preparador de goleiros Mauri Lima. O clube ainda perdeu o goleiro Brenno e o volante Matheus Henrique, que se apresentaram à seleção olímpica, e o meia Pinares, que está com a seleção chilena.

Galo tenta derrubar série invicta do Remo

Em busca de vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, Remo e Atlético-MG se enfrentam hoje, às 19h, no Baenão, em Belém . Enquanto o time mineiro divide as atenções com a Libertadores e o Brasileirão, o time paraense foca em realizar grande temporada, principalmente na Série B.

Além da classificação, quem avançar às oitavas receberá premiação de R$ 2,7 milhões.

O técnico Cuca, ex-Remo, não contará com seis jogadores convocados para seleções: os laterais Guga e Guilherme Arana (olímpica), o zagueiro Junior Alonso (Paraguai), o meia Alan Franco (Equador) e os atacantes Savarino (Venezuela) e Vargas (Chile).

O Remo vive grande fase na temporada, invicto até o momento. O time fez 16 jogos, com 10 vitórias e 6 empates. A última derrota aconteceu há mais de 100 dias frente ao Brasiliense, por

2 x 1, na final da Copa Verde.



Com Fred em campo, Flu recebe Bragantino

Focados em competições internacionais, Fluminense e Red Bull Bragantino trocam o chip para o duelo de ida da tarceira fase da Copa do Brasil, hoje, às 21h30, no Maracanã.

O tricolor está animado com a classificação em primeiro lugar para as oitavas de final da Libertadores. Deu sorte nas bolinhas e terá pela frente o Cerro Porteño, mediano adversário paraguaio.

O Bragantino se classificou na fase de grupo da Copa Sul-Americana. O próximo adversário será o Independiente del Valle, campeão do segundo torneio do continente na edição de 2019.

O Fluminense terá pelo menos duas novidades. O zagueiro Manoel assumirá a vaga de Nino na defesa tricolor. Formará dupla com Luccas Claro. O centroavante Fred voltará ao comando do ataque formando trio com os companheiros Caio Paulista e Gabriel Teixeira.